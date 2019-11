Mini soufflè al prosciutto cotto, antipasto di Natale

Se siete stufi dei soliti antipasti di Natale, i mini soufflé al prosciutto cotto risolvono tantissimi problemi. Ma diventano anche un’idea originale come fingfer food.

Un antipasto che si adatta ad ogni occasione: i mini soufflé al prosciutto cotto accontentano i gusti dei grandi ma soprattutto dei bambini. Una ricetta di origine francese, non particolarmente complicata da preparare. Il segreto? La perfetta lievitazione perché devono uscire gonfi nella maniera giusta dal forno.

Segreto fondamentale per portare a tavola dei mini soufflé perfettamente gonfi è quello di non aprire mai il forno durante la cottura. Poi serviteli in tavola ben caldi, perché l’effetto svanisce nel giro di un quarto d’ora al massimo

Mini soufflè al prosciutto cotto, ricetta veloce

Quella che vi proponiamo è una ricetta ricca di mini soufflè al prosciutto cotto. Ma gli ingredienti, come spesso succede, possono cambiare secondo la vostra fantasia.

Ingredienti:

100 g di prosciutto cotto

50 g di farina 00

100 g di funghi champignons

3 uova

250 ml di latte

50 g di burro

20 g di fecola

sale

pepe

noce moscata

Preparazione:

Cuocere i funghi con un po’ di burro, aggiungere il prosciutto sgrassato e a parte far bollire il latte con il sale, il pepe e la noce moscata. Ancora a parte mescolare il resto del burro, la farina e la fecola. Incorporate questo preparato al latte con una frusta poi portate ad ebollizione.

Una volta tolto dal fuoco aggiungete i tuorli uno alla volta, poi il prosciutto e gli champignons. Infine montate a neve gli albumi e incorporateli delicatamente. Disponete tutto il composto nei pirottini da soufflè. Oppure in alternativa potete preparare un soufflé unico utilizzando lo stampa per il plum cake. da soufflè, mettete in forno a 200° per 30’ e servite caldo

