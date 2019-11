Pranzo di Natale 2019 | le migliori ricette con la carne -VIDEO

Il pranzo di Natale è un evento che unisce la famiglia in un giorno molto speciale. Ecco le migliori ricette di carne, dall’antipasto al secondo che non possono mancare in tavola.

Il pranzo di Natale si avvicina e come ogni anno, in ogni famiglia si comincia a pensare alla preparazione dei giorni di festa, la scelta della casa dove festeggiare, gli addobbi, i regali ma soprattutto il menu da servire in tavola. In Italia, viene da se, che per il giorno di Natale il menu dovrebbe essere rigorosamente di carne, anche se c’è chi non disdegna il menu di pesce sia alla vigilia, come da tradizione, che per il pranzo.

Scopriamo insieme tante ricette a base di carne scelte per voi, dall’antipasto ai secondi piatti. Tanti pratici video tutorial da seguire passo dopo passo.

Pranzo di Natale 2019: gli antipasti di carne

Il pranzo di Natale non può che iniziare con uno o più antipasti. La portata di benvenuto, quella che prepara alla degustazione delle portate più importanti come i primi e i secondi piatti. Gli antipasti di terra, regalando grandi soddisfazioni al palato, e l’accostamento di salumi e carne magari con delle verdure molto gustose o con fragranti sfoglie, assicurano delle portate indimenticabili. Ma scopriamo insieme le ricette che abbiamo selezionato per voi!

