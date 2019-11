Pranzo di Natale 2019: il menu completo a base di legumi -VIDEO

Un menu completo per il pranzo di Natale con le migliori ricette a base di legumi. Portate che possono sostituire un primo o un secondo a base di carne o pesce e che conquisteranno tutti al primo assaggio.

Se siete degli amanti della cucina vegetariana e volete arricchire il tradizionale pranzo di Natale con ricette molto gustose a base di legumi, ecco alcuni piatti che potranno sostituire alcune portate tra gli antipasti, i primi, i secondi e i contorni che stupiranno i vostri ospiti.

Non perdere tutte le ricette a base di legumi che abbiamo selezionato per voi e se ami la cucina vegetariana, scopri il menu vegetariano per il pranzo di Natale.

Pranzo di Natale 2019: gli antipasti a base di legumi

Gli antipasti sono la prima portata del pranzo di Natale, quella con cui si inaugura l’incontro in famiglia in attesa delle portate successive. Se cercate qualche idea per un antipasto leggero e diverso, affidatevi ai legumi e alle ricette che abbiamo selezionato per voi!

