La verità dopo 24 anni su Ylenia Carrisi

Dopo 25 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, arriva finalmente la verità. A renderla nota è Frank Crescentini, un noto detective che ha affermato che la figlia di Al Bano e Romina sia viva e fa parte di un programma di protezione. La sua improvvisa scomparsa ha sconvolto tantissimo il pubblico ma in particolar modo i suoi genitori: infatti, la sua scomparsa è stato il motivo principale della loro separazione. A parlare oggi è stato il detective.

Queste indiscrezioni risalgono al 2018 ma soltanto oggi sono state pubblicate: il detective afferma che Ylenia è viva e ha insistito per restare a New Orleans per completare il suo libro. Per quanto riguarda le ipotesi di droga e di una possibile relazione con l’amico Masakela, il detective ritiene che nessuna delle due cose sia vera. Secondo il detective la ragazza è viva ed è stata inserita all’interno di un programma di protezione testimoni. Si dichiara sicuro di quanto detto e sarebbe pronto a metterci le mani sul fuoco. Ha anche affermato che Ylenia sia stata costretta a cambiare identità e vivere una nuova vita sotto protezione.

Ylenia Carrisi ultime notizie: ecco dove Al Bano potrà rivederla

La famiglia Carrisi al gran completo è un desiderio di Natale che Al Bano difficilmente potrà vedere realizzato: Romina Power al momento si trova negli Stati Uniti, mentre il figlio Yari ha deciso di trasferirsi in maniera definitiva in Himalaya.

Altra grande assente, naturalmente, sarà la figlia scomparsa da 25 anni Ylenia Carrisi, che recentemente era stata riconosciuta in un convento in America: la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” ha anche mostrato le immagini di come sarebbe oggi la figlia di Al Bano e Romina Power.

Ma Al Bano è convinto di sapere dove si trova sua figlia Ylenia, e di poterla rivedere un giorno. Senza nascondere la sua profonda sofferenza di padre di una ragazza scomparsa nel nulla, ha infatti confessato a “Chi” parlando di Ylenia:

“So che è in Paradiso e la raggiungerò”

Dimostrando ancora una volta quanto dolore abbia arrecato a lui e alla sua ex moglie Romina la scomparsa di Ylenia, Al Bano non si lascia abbattere e continua la sua carriera internazionale. Dopo la tournèe in Polonia con Romina Power, i due canteranno insieme il 27 dicembre prossimo a Bolzano. Per il nuovo anno è inoltre previsto uno show televisivo che terrà ancora insieme la storica coppia di “Felicità”.

