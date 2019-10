Scopri le tante proprietà benefiche del caffè al ganoderma (reishi).

Hai visto il caffè al ganoderma al bar ma non hai capito di cosa si tratta? È un caffè con aggiunta di ganoderma (reishi) un fungo noto anche come elisir di buona vita. La sua polvere, infatti, vanta incredibili proprietà che vanno da quella di rafforzare il sistema immunitario a quella di donare energia e regolare il colesterolo. Un fungo da sempre usato in Cina e in Giappone e ultimamente sempre più diffuso anche da noi.

Se vuoi conoscere tutte le sue proprietà e scoprire come prepararlo a casa guarda il video e clicca qui → Caffè al ganoderma (reishi), benefici e come prepararlo

