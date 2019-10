Perché i programmi TV stressanti sono in grado di rilassarci?

Guardare scene spaventose in televisione può alleviare alcune persone dallo stress. In questione, diversi meccanismi del cervello che possono liberare rabbia e frustrazione attraverso atti violenti che vediamo sullo schermo.

Dopo una dura giornata di lavoro, sei entusiasta di trovare il tuo programma TV horror preferito? Può sembrare controintuitivo, ma guardare serie molto stressanti, film drammatici e assassini come Dexter può alleviare lo stress.

Secondo una ricerca di Margee Kerr, sociologa e ricercatrice specializzata sulla paura citata da Hello Giggles, uno stimolo negativo molto eccitante può effettivamente migliorare l’umore di alcune persone.

Secondo uno studio del 2012, questo tipo di contenuto può anche aumentare l’adrenalina, il che ti fa sentire meno ansioso e frustrato. Due meccanismi di difesa, lo spostamento e la proiezione, possono spiegare questo processo.

Invece di avere una discussione con un collega che ha lanciato una falsa voce su di te al lavoro, libera la tua rabbia attraverso gli atti violenti degli assassini della serie TV, serve ad incanalare l’inconscio.

In questo modo si possono incanalare molti sentimenti come umiliazione, rifiuto, vergogna, rabbia, rimpianto e rancore. A volte ci sentiamo ansiosi o stressati, senza conoscere veramente il motivo. Un intenso episodio di una serie offre al nostro cervello “una buona ragione” per essere ansiosi e quindi provoca sollievo.

Serie e film altamente stressanti possono anche essere usati per incanalare pensieri e sentimenti inconsci che sono troppo psicologicamente rischiosi per essere trattati in altro modo. E l’impatto è ancora più potente quando guardi più volte la stessa serie, perché la prevedibilità degli episodi offre una qualche forma di conforto.

Un altro vantaggio: esporsi gradualmente a qualcosa che ci spaventa può “desensibilizzare” e riconfezionare il cervello in modo che risponda più tranquillamente ai contenuti stressanti. Infine, ricorda Hello Giggles, questo tipo di esperienza non è universale. Le persone che odiano i film o le serie horror e i thriller psicologici non troveranno probabilmente piacere nel guardare queste immagini. Devi essere spaventato volentieri per trovare un pò di sollievo.

