Daniele Liotti e Pilar Fogliati, protagonisti di Un passo dal cielo 5, in che rapporti sono fuori dal set? L’attrice svela la verità.

Daniele Liotti e Pilar Fogliati formano una delle coppie televisive più amate degli ultimi anni, ma che tipo di rapporto c’è tra i due attori di Un passo dal cielo 5 fuori dal set? A svelare tutta la verità è l’attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Confidenze.

Daniele Liotti e Pilar Fogliati, l’amicizia nata sul set di Un passo dal cielo 5: “lui è schietto, integro e semplice, ma siamo solo amici”

Entrambi bellissimi, Daniele Liotti e Pilar Fogliati hanno conquistato i fans di Un passo dal cielo sin dalla quarta stagione quando erano semplici amici. Nei passi di Francesco Neri ed Emma Giorgi, in Un passo dal cielo 5, stanno dando vita ad una bellissima storia d’amore anche se tormentata. Tra i due, tuttavia, non c’è assolutamente niente. Daniele e Pilar si vogliono bene e sono amici come spiega la stessa Fogliati ribadendo le dichiarazioni fatte a Vieni da me.

“Io amo gli uomini semplici, schietti e integri e lui è un po’ così. Ma anche se Emma, il mio personaggio, ne è innamorata, noi siamo solo amici”. – racconta Pilar al settimanale Confidenze aggiungendo di essere una delle donne più invidiate d’Italia – “A Roma molte donne mi fermano per chiedermi com’è Daniele Liotti…dicono di invidiarmi perché è bellissimo“.

Sia Daniele che Pilar hanno una situazione sentimentale stabile e felice. Liotti ha una compagna da tempo, Cristina D’Alberto da cui ha avuto la figlia Beatrice che ha da poco compiuto due anni mentre Pilar è fidanzata con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. “Ho gli occhi a cuore. Mi dà molti consigli, parliamo tanto, è curioso e rispettoso del mio lavoro. E insieme ridiamo tanto”, ha dichiarato recentemente in un’intervista.

