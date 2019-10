Ricetta del sapone al limone per eliminare l’acne ed avere una pelle radiosa

Scopri come preparare il sapone al limone per eliminare l’acne e ritrovare una pelle radiosa e libera dalle imperfezioni

Se sei una persona interessata alla nutrizione saprai che i limoni hanno molti benefici per la salute. Ma sai anche che l’agrume stellato della nostra disintossicazione potrebbe aiutarti a detergere in profondità la tua pelle?

Il sapone sapone al limone e aloe vera ha meccanismi dermatologici sorprendenti. Ideale per una cura rituale dopo la rimozione del trucco, questo sapone rispetta la costituzione della pelle prevenendo i disturbi cutanei.

I benefici dermatologici del limone

Il limone ha dimostrato di essere una miniera di benefici per la salute e la bellezza tuttavia, il frutto dell’albero del limone potrebbe presto diventare la vera stella dei tuoi rituali di bellezza. E per una buona ragione, il limone è all’origine di importanti miglioramenti sulla struttura della pelle.

Questo sapone naturale a base di limone e aloe vera potrebbe aiutarti a curare l’acne e lenire i sintomi della psoriasi. Ecco la ricetta per farlo a casa in un’ora.

Limone, il tuo alleato anti-acne

Grazie alla sua vitamina C, il frutto dell’albero del limone ha proprietà igienizzanti e opacizzanti sulla pelle affetta da acne, particolarmente vulnerabili al sebo. La sua attività antibatterica e purificante regola la produzione di un eccesso di film lipidico secreto dalle ghiandole sebacee della pelle. Secondo uno studio pubblicato sull’International Journal of Women’s Dermatology, i limoni sono tra i rimedi naturali più raccomandati per trattare questo disturbo della pelle.

Limone, un rimedio naturale anti-età

Per combattere l’invecchiamento precoce, il frutto dell’albero del limone è un ottimo rimedio naturale. La sua quantità di vitamina C, applicata localmente, consente di aumentare la produzione di collagene una sostanza prodotta naturalmente dalla pelle per preservarne l’elasticità e la compattezza. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients, la vitamina C ha proprietà anti-invecchiamento efficaci.

Aloe vera, un trattamento alternativo per la psoriasi

L’aloe vera è una pianta nota per i suoi effetti lenitivi e rinfrescanti. Permette di rigenerare le cellule della pelle e alleviare la pelle irritata. Secondo la Mayo Clinic, il gel trasparente di Aloe Vera viene spesso utilizzato nelle creme topiche per curare l’acne ma anche la psoriasi da lieve a moderata.

Come preparare il sapone al limone?

Per osservare risultati conclusivi sulla tua pelle, ti consigliamo di acquistare ingredienti di origine biologica.

Ingredienti:

– Sapone con latte di capra

– Olio essenziale di limone

– La scorza di quattro limoni

– Gel di aloe vera

Preparazione:

-Tagliare il sapone a cubetti

– Metti questi cubetti in un contenitore per microonde

-Riscaldare nel microonde per 30 secondi alla massima temperatura

– Una volta che il sapone diventa liquido, aggiungi alcune gocce di olio essenziale di limone, scorza di limone e gel di aloe vera, quindi mescola.

– Collocare il liquido in uno stampo e lasciarlo raffreddare per un’ora

Pulisci la pelle con questo sapone naturale prima di applicare una crema idratante

Attenzione:

Il limone è fotosensibilizzante. Si consiglia di non esporsi al sole dopo aver usato questo sapone fatto in casa. Questo sapone è controindicato per pelli sensibili e reattive.

