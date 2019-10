Ognuna delle tue rughe esprime un aspetto della tua personalità

Le rughe sono dei marchi che raccontano una parte della nostra storia. Intrinsecamente legate alle nostre esperienze personali, possono rivelare molti segreti sulla nostra personalità

Le rughe sono pieghe sulla superficie della pelle. Appaiono a causa del rilassamento della pelle correlato all’età o alla disidratazione. Vengono spesso percepite negativamente perché molte persone le associano alla vecchiaia, per questo si cerca di nasconderle in ogni modo con l’aiuto di iniezioni o attraverso interventi di chirurgia estetica.

Eppure molti di noi trarrebbero beneficio dalla consapevolezza che il nostro viso esprime la maggior parte dei nostri sentimenti, arrossendo, mostrando espressioni o sviluppando le rughe.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Psiche CLICCA QUI

Ecco cosa rivelano le rughe della tua personalità

Questi segni sono legati alle contrazioni ripetute dei muscoli del nostro viso, che rappresentano in qualche modo il ricordo delle nostre emozioni. In effetti, la posizione di queste rughe dipende da espressioni frequentemente esternalizzate. Pertanto, una persona che spesso aggrotta le sopracciglia avrà le rughe principalmente sulla fronte e tra le sopracciglia. Al contrario, una persona che sorride molto avrà le rughe sopra la bocca.

Scopri cosa significano le tue:

1- Rughe su fronte e sopracciglia

Le linee sulla fronte o tra le sopracciglia di solito rivelano una personalità ansiosa e premurosa. Le persone che le hanno sono attente e si prendono il tempo di pensare e analizzare il rischio prima di agire. Pensano costantemente e difficilmente riescono a confidarsi con gli altri. Per queste persone, la fiducia si costruisce nel tempo. Pertanto, anche per le loro relazioni romantiche, è solo conoscendo la vera natura di una persona che possono sviluppare sentimenti.

2- Zampe di gallina

Queste sono le rughe che si formano agli angoli degli occhi e quelle che appaiono presto. Queste rughe sono spesso presenti nelle persone che vivono pienamente e godono di ogni momento della loro vita. Questi ultimi accettano le cose come sono e cercano di mantenere la speranza durante qualsiasi difficoltà. Estremamente teneri e premurosi, a volte dimenticano di prendersi cura di se stessi perché mettono al primo posto la felicità degli altri.

3- Le rughe del sorriso



Queste sono le linee che ricordano le parentesi sopra il labbro superiore. Queste rughe rivelano personalità amichevoli e allegre, sebbene queste persone possano essere timide e riservate. Inoltre, cercano sempre di evolversi e sviluppare nuove competenze nel loro campo di attività. Hanno anche bisogno di scoprire se stessi e danno priorità al loro benessere personale. Attraverso le loro esperienze, queste persone acquisiscono grande saggezza.

4- Le linee delle marionette

Queste sono linee verticali su entrambi i lati del mento, proprio come le linee sui pupazzi! Queste rughe si riferiscono a persone che non hanno fiducia in se stesse. Queste persone sono spesso riluttanti a esprimere la propria opinione e hanno difficoltà a prendere decisioni. Molto vigili di fronte a coloro che li circondano, hanno paura di ferire le persone che contano per loro e si sentono in colpa per il minimo malinteso.

Come accettare questi segni del tempo?

Alcune persone sono riluttanti ad accettare questi cambiamenti della loro pelle. Sia per una questione estetica che per negazione della loro età, preferiscono mascherare i segni del tempo o almeno soffocarli temporaneamente. Tuttavia, i metodi utilizzati a tale scopo non sono sempre privi di pericoli. In effetti, lifting, iniezioni o persino interventi chirurgici per rimuovere la pelle in eccesso in casi estremi, possono lasciare il viso senza espressioni. Pertanto, è sempre meglio valutare il proprio benessere e accettare i segni del tempo come un cambiamento positivo che riflette solo il valore delle esperienze passate.

Se vuoi minimizzare le rughe, esistono alcuni consigli efficaci e sicuri per la tua pelle che oltre a preservare le rughe, ti aiuteranno a migliorare il tuo benessere generale:

Migliora il tuo stile di vita

Dormi abbastanza

Evita lo stress

Fai uno scrub una volta alla settimana

Proteggi la tua pelle prima dell’esposizione al sole

Promuovi gli oligoelementi nella tua dieta

Bevi almeno 2 litri di acqua al giorno

Usa creme idratanti con vitamina E

Usa maschere anti-invecchiamento

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI