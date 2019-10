Live – Non è la d’Urso cambia giorno – VIDEO

Live – Non è la d’Urso cambierà giorno e andrà in onda il Lunedì sera.

Cambiamenti in vista per Live – Non è la d’Urso. Il programma serale della Domenica sera, infatti, sta per cambiare giorno. Con la fine di Temptation island Vip e lo spostamento del Grande Fratello Vip al 2020, sembra che i Lunedì sera di Canale 5 abbiano bisogno di una spinta, motivo per cui è stato scelto di fare un cambio nel palinsesto, spostando la d’Urso proprio di Lunedì.

