Jeremias e Soleil si sono lasciati? L’indiscrezione – Video

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé si sono lasciati? Arriva l’indiscrezione che fa preoccupare i fans della coppia. Tutto quello che c’è da sapere in un video

In questi ultimi giorni si sono diffuse moltissimi gossip riguardo la presunte separazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé. Ma sembra tutto vero, lo ha rivelato il settimanale Spy. Stando a quanto si legge sulla copertina del nuovo numero non ci sono dubbi: “Addio Jeremias, questa volta non torno più”.

Anche altre volte i due hanno litigato scatenando i rumors sulla fine della loro storia, (mai avvenuta). Tuttavia sembra che stavolta sia tutto vero, non ci resta che aspettare la conferma ufficiale della coppia.

