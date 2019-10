Dieta contro la menopausa, il segreto è nel tempo

Dieta contro la menopausa, nel menù Maggiore consumo di frutta e verdura, riduzione di bibite zuccherate e dolci, con tanta fantasia.

Quando le donne entrano in menopausa il primo risultato negativo spesso è veder aumentare il peso a causa anche della variazione al metabolismo.

Abbiamo detto speso che non servono diete veloci, quando essere costanti nel tempo e ora arrivano i risultati di una ricerca medica americana a dimostrarlo concretamente.

Perdere peso non è mai facile e dopo la menopausa potrebbe essere anche più difficile se non si segue una dieta con poca carne e formaggi.

Si è più volte ripetuto che le diete che fanno perdere velocemente peso non sono consigliabili anche perché non sono sostenibili nel lungo periodo e non appena si cambia regime alimentare si riacquistano i chili persi.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Pittsburgh si è concentrato sulle donne in menopausa rilevando che i migliori risultati sono stati ottenuti aumentando il consumo di frutta e verdura riducendo al contempo ma non eliminando altri cibi, soprattutto quelli ricchi di grassi.

Dieta contro la menopausa, frutta e verdura in prima fila

Nello studio, pubblicato sul Journal of the Academy, sono state esaminate 508 donne in menopausa con problemi di obesità e sovrappeso ma senza altri problemi di salute come ipertensione, diabete e malattie cardiache. Sono state divise in due gruppi: il primo doveva seguire dei seminari che avevano l’obiettivo di fornire informazioni sugli stili di vita salutari, l’altro invece doveva incontrarsi periodicamente con uno psicologo e un nutrizionista così come svolgere regolarmente attività fisica.

A distanza di 4 anni dall’inizio dello studio sono stati esaminati i risultati. Dopo i primi sei mesi le donne che avevano perso più chili erano quelle che mangiavano meno dolci e cibi fritti, andavano di meno al ristorante e bevevano meno bevande zuccherate.

Ma al termine dei 4 anni le uniche donne che erano riuscite a tenere il peso forma sono state quelle che avevano una dieta ricca di frutta e verdura e un consumo minore di carne e formaggi riducendo al contempo il consumo di bibite zuccherate e dolci.

La spiegazione sta nel fatto che quando si voglia ridurre i chili di troppo è bene puntare sui comportamenti efficaci sul lungo periodo e che diano regole alimentari certe. Non basta smettere di mangiare pasta e pane per due settimane oppure eliminare i fritti dalla nostra alimentazione, quanto piuttosto è meglio imparare a mangiare bene aumentando il consumo di frutta e verdura.

