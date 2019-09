Alvin chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Alberto Bonato, più comunemente conosciuto come Alvin è un conduttore radiofonico e televisivo di 41 anni. Lui è nato il 18 ottobre 1977 a Rho (Milano) sotto il segno della Bilancia, è alto 182 centimetri e pesa circa 78 kg. Su di lui non si sa molto al riguardo infatti ci tiene molto alla sua privacy.

Sui social si definisce un “giovane ragazzo di periferia” ed a detta di sua moglie l’unico difetto che ha è quello di essere preciso e pignolo in tutte le cose che fa. Il 41enne non è sono un conduttore televisivo e radiofonico, infatti lavora anche come produttore musicale, regista di spot televisivi e videoclip musicali. Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Nome: Alberto Bonato

Soprannome: Alvin

Età: 41 anni

Data di nascita: 18 ottobre 1977

Luogo di nascita: Rho (Milano)

Segno zodiacale: Bilancia

Titolo di studio: /

Professione: Conduttore Radiofonico, Conduttore Televisivo

Altezza: 182 cm

Peso: 78 kg

Account social: Instagram Twitter

Alvin: Instagram

Alvin è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 363mila followers e conta oltre 1200 post. Sul suo account ama condividere selfie, foto insieme alla sua famiglia. Ad amici e colleghi di lavoro, sono presenti anche selfie e scatti che riguardano la sua vita quotidiana e la sua carriera. Sul web è possibile trovare diversi profili con il suo stesso nome e fanpage ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il conduttore televisivo ha anche un profilo su Twitter, conta circa 196mila followers, ama condividere principalmente foto e video che riguardano la sua carriera lavorativa: potete trovare il suo account qui. Su Facebook non è sembra avere nessun profilo attivo di conseguenza quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage.

Alvin: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Alvin sappiamo che dal 2007 è felicemente sposato con Kali Wilkes. Lei è una ragazza inglese ed i due si sono conosciuti nel 2004 a Lignano Sabbiadoro: lui era in un ristorante con un amico e né rimase affascinato: “L’ho conosciuta a Lignano Sabbiadoro. Ero in un ristorante con un mio amico quando è entrata lei e io sono rimasto fulminato, ma nello stesso tempo mi sono detto che non mi avrebbe mai notato. Mi sbagliavo!”.

Tutto è andato per il meglio e lui ha organizzato il matrimonio in soli 4 mesi, in seguito hanno avuto due bellissimi figli Tomee che è nato nel 2009 e Ariel che è nata nel 2013.

Alvin: carriera

La cariera di Alvin inizia nel 1998 quando diventa uno dei giovani presentatori di Disney Channel insieme con Alessandra Bertin, Marcello Martini e Valentina Veronese. Successivamente conduce “Speed”, spin off di “Real Tv” contemporaneamente si cimenta come speaker radiofonico per Radio Italia Network.

Nel 2001 conduce su La7 il magazine musicale Fluido ma poi torna su Italia 1 come protagonista di Mosquito. L’anno successivo conduce su Rai2 Top of the Pops e 2003, insieme a Ilary Blasi, conduce in giro per l’Italia, il tour di Pop of the Pops.

Nel 2004 recita nella fiction Diritto di difesa e nel 2007 conduce Miss Muretto. Nel 2008 e del 2009 presenta “Red Bull Cliff Diving. Nello stesso anno compie un passo importante per la sua carriera infatti entra nel cast di “Verissimo – Tutti i colori della cronaca”. Nel 2015 è inviato in Honduras per il reality show L’isola dei famosi”, programmi condotto da Alessia Marcuzzi, e nel 2016/2017 conduce il programma Bring the noise

Nel 2019 conduce gli Eurogames insieme ad Ilary Blasi, su questa esperienza il conduttore ha dichiarato: “Quando mi hanno proposto di condurre ‘Eurogames’ ho detto subito sì. Ho ripensato al bambino felice che lo guardava dal divano e si immaginava lì. E’ una grande festa internazionale: finalmente si abbatte qualsiasi tipo di barriera e si festeggia insieme per un fine comune, che è quello di divertirsi.”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI