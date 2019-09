Scopri tutto quello che c’è da sapere su Gianmaria Gerolin, figlio di calciatore sbarcato in Sardegna come single per Temptation Island Vip 2.

Nome: Gianmaria Gerolin

Gianmaria Gerolin Data di nascita: /

Età: /

Segno zodiacale: /

Professione: Direttore Creativo

Direttore Creativo Luogo di nascita: /

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: Gianmaria sul proprio corpo ha molti tattoo specialmente sulle braccia dove è ben visibile il disegno di un leone.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi più celebri di oggi e di ieri CLICCA QUI!

Gianmaria Gerolin Instagram

Ogni giorno Gianmaria Gerolin racconta ai suoi 33.4mila follower i suoi impegni e le sue passioni.

Figlio di Manuel Gerolin, attuale dirigente sportivo dell’Udinese, ed ex calciatore di serie A (centrocampista), Gianmaria ha da subito virato verso altre passioni.

Eccolo allora a bordo di auto sportive o sua qualche campo da golf, sport che pratica come semiprofessionista, allennadosi già da quando aveva 10 anni.

Spesso vediamo un Gianmaria in versione viaggiatore: visitare posti nuovi e di conoscere gente nuova sono elementi fondamentali per chi svolge il suo impiego.

Un profilo dunque carico di stimoli, perfetta incarnazione di un ragazzo che appare come un vero e proprio vulcano in perenne eruzione. Come non appassionarsi nel seguirlo post dopo post?

Gianmaria Gerolin Temptation Island

Dopo diverse esperienze lavorative, iniziare nel 2007 lavorando come assistente commerciale presso una delle principali gioielleria del nord Italia, e proseguite poi come modello, posando su diverse riviste di alta moda per Major Model Management in Milano, e poi assistente alle vendite presso un negozio di alta moda “Sloane Street”, Gianmaria approda a Temptaiton Island presentandosi come direttore creativo presso l’azienda Namedsport e proprietario di un suo brand di gioielli e borse made in Italy.

Le sue tante esperienze lavorative, tra cui anche quella da stagista presso una delle più importanti società manageriali delle star televisive “Arcobalenotre” e lo stage di tre mese presso una delle riviste di lusso più famose degli stati uniti, fanno parte senza dubbio del fascino con cui il ragazzo mira ad affascinare le fidanzate del villaggio.

Non solo un fisico mozzafiato dunque ma anche una mente pronta ad affascinare. Sarà sufficiente per primeggiare nel resort?

Vedremo, intanto scopriamo chi altro ci sarà con Gianmaria a Temptation Island Vip 2?

Giancarlo Picariello (40 anni, imprenditore, gestore di locali e ristoranti); Samy Youssef (24 anni, modello); Ricky Costantino (28 anni, allenatore di calcio); Jack Queralt (40 anni, artista); Valerio Maggiolini (25 anni, responsabile marketing); Alessandro Graziani (27 anni, pallavolista); Mattia Bertucco (31 anni, dj e gestore di locali); David Nenci (31 anni, manager di un centro sportivo e personal trainer) e Riccardo Colucci (33 anni, preparatore atletico), Michele Loprieno (53 anni, imprenditore); Fabrizio Baldassarre (31 anni, hair stylist); Antonio Moriconi (24 anni, maestro di sci) e Ale Catania (23 anni, agente di commercio).

Per i fidanzati le tentatrici saranno invece:

Valentina Galli (27 anni, designer e imprenditrice); Federica Francia (22 anni, laureanda in scienze infermieristiche); Cecilia Zagarrigo (25 anni, laurenda in giurisprudenza) e Fede Spano (25 anni, segretaria in una palestra) e poi… Antonietta Fragasso (22 anni, quarta classificata a “Miss Italia 2018”); Alice Bertelli (28 anni, impiegata in uno studio dentistico e conduttrice su Sport Italia); Marta Krevsun (30 anni, ingegnere biomedico, conduttrice di tv locali); Gaia Mastrototaro (24 anni, laureanda in Economia e Commercio); Zoe Mallucci (20 anni, studentessa di Scienze del Turismo); Marina Vetrova (26 anni, ballerina); Daniela Troisi (39 anni, laureata in Psicologia, conduttrice televisiva per tv locali e speaker radiofonica); Silvia Tramonte (25 anni, imprenditrice e stilista nel settore del beachwear. Tra i suoi flirt quello con Jason Derulo e con il rapper americano Future); Ana Paula Manzanal (25 anni, conduttrice per la tv peruviana e attrice. Noto il suo flirt con il cantante Maluma).

Ma chi sarà vittima di cotante tentazioni? Ecco le coppie di Temptation Island Vip 2:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI