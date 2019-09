Samuel Romano chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Samuel Umberto Romano è un cantante di 47 anni. Lui è nato il 7 Marzo 1972 a Torino sotto il segno dei Pesci, è alto 175 centimetri e pesa circa 71 kg. Fin da piccolo si appassiona molto alla musica e questo lo spinge a dedicarsi a ella prendendo anche lezioni di chitarra. Dopo aver preso il diploma non prosegue gli sudi e decide di dedicarsi completamente alla sua passione: una delle sue prime esibizioni avviene con una band di nome Amici di Roland.

Nel 2017 non si sente molto bene infatti ha dovuto affrontare un problema alla tiroide che gli aveva fatto perdere ben 10 kg mentre nell’estate del 2019 ha subito un intervento al cuore. Lo svelato lui stesso attraverso un messaggio rivolto ai suoi fans: “Buongiorno a tutti!! Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore, è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente. In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono ca*ato sotto, comunque. I medici che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui!). E quindi eccoci qui, si riparte per un nuovo viaggio insieme. L’ennesimo tour Subsonico. Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un’estate fantastica!”

Nome: Samuel Romano

Età: 47 Anni

Data di nascita: 7 Marzo 1972

Luogo di nascita: Torino

Segno zodiacale: Pesci

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante

Altezza: 175 cm

Peso: 71 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: www.samuelromano.it

Samuel Romano: Instagram

Samuel Romano è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 88,1mila followers e conta oltre 1200 post. Principalmente condivide selfie, foto insieme ad amici e colleghi di lavoro, sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare moltissime fanpage ma il suo account ufficiale è questo.

Il cantante ha un profilo attivo su Facebook, è seguito da 76mila persone e ama condividere principalmente foto e video che riguardano la sua carriera musicale, lo potete seguire qui. Mentre su Twitter è seguito da 7,9mila followers e conta oltre 600 tweet che riguardano principalmente la sua carriera e la sua vita quotidiana: potete trovare il suo account qui. Infine ha un sito web: www.samuelromano.it

Samuel Romano: vita privata

Sulla vita privata di Samuel Romano non sappiamo molto al riguardo nonostante sia un volto molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Non si è a conoscenza di nessuna delle sue relazioni passate, si vede che il cantante ci tiene molto alla sua privacy.

Nonostante ciò sappiamo che Samuel è fidanzato con Isabella Ragonese. Lei è nata a Palermo il 19 maggio, sotto il segno zodiacale del Toro, e fa l’attrice. I due stanno molto bene insieme ma per il momento non sembra che vogliano compiere il grande passo.

Samuel Romano: carriera

Samuel Romano si appassiona al mondo della musica fin da piccolo e la sua prime esibizioni avviene con una band di nome Amici di Roland. Poco più tardi firma un accordo con la casa discografica Mescal ed insieme a Ninja, Pierfunk e Max Casacci forma i Subsonica. La band nel 2000 sale per la prima volta sul palco dell’Ariston ma arrivano soltanto undicesimi.

Sopo Sanremo i Subsonica ottengono un successo dietro l’altro vincendo numerosi premi come il premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Awards, TRL Awards è molti altri ancora

Tuttavia, dopo tanti di attività insieme, Samuel Romano nel 2016 sceglie di intraprendere la carriera da solista. Durante un’intervista con Panorama ha commentato così la divisione dai Subsonica: “Mi piace sempre dire che non ci siamo lasciati ma ci stiamo amabilmente tradendo. Ci siamo presi una pausa che ci voleva. Dopo vent’anni avevamo tutti bisogno di ritrovare noi stessi e nuovi stimoli per il futuro. Quando lavori in gruppo, è possibile che la creatività sia maggiormente ‘stimolata’, perché sei continuamente portato al confronto con gli altri membri; d’altra parte, però, per far quadrare un pezzo ognuno deve togliere inevitabilmente qualcosa di sé. Credo che questa disgregazione possa essere un modo anche per far crescere la band, dandole la possibilità di maturare: allontanarsi per ritrovarsi. Presto ci ritroveremo per fare qualcosa insieme e quando sarà il momento, saremo più pronti di prima proprio perché ognuno di noi porterà al servizio di tutto il gruppo le esperienze che ha vissuto come solista in questo ultimo periodo.”

In seguito all’annuncio della sua momentanea separazione dai Subsonica esce il suo album da solista, Il codice della bellezza, al quale segue la sua partecipazione nel 2017 al Festival di Sanremo con il brano Vedrai. Continua con i suoi grandi progetti fin quando nel 2018 non torna con i Subsonica con cui pubblica l’ottavo album.

Nel 2019 entra a far parte della giuria di X-Factor insieme a Mara Maionchi, Malika Ayane e Sfera Ebbasta

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI