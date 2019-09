Virginia e Viktorija Mihajlovic, le figlie di Sinisa che sta combattendo contro la leucemia, si raccontano a Verissimo: “la malattia di papà un incubo”.

Virginia e Viktorija Mihajlovic, le figlie di Sinisa, ospiti della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, raccontano la malattia del padre. L’ex calciatore, oggi allenatore del Bologna, sta combattendo la sua battaglia più grande, quella contro la leucemia. Nonostante la malattia, Sinisa sta continuando a lavorare seguendo i suoi ragazzi in panchina. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Virginia e Victoria raccontano così la sua grande forza.

Virginia e Viktorija Mihajlovic, figlie Sinisa: “mamma ci ha detto tutto in lacrime”

Virginia e Viktorija Mihajlovic che il pubblico ha avuto modo di conoscere per la loro partecipazione all’Isola dei Famosi, raccontano il momento che stanno vivendo in famiglia. “Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera – così Virginia, a pochi giorni dal nuovo ricovero in ospedale di Sinisa per un nuovo ciclo di cure, racconta come la notizia è stata data in famiglia – Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l’ha detto in lacrime”.

“In questi giorni in cui è stato a casa, in alcuni momenti, quasi mi dimenticavo che fosse malato perché non mostra mai la sua sofferenza. E’ sempre lo stesso, si comporta come sempre”, ha aggiunto ancora Virginia.

Viktorija, invece, svela come la notizia della malattia del padre abbia concretizzato quello che, per lei, è sempre stato un incubo: “Da piccolina quando mi chiedevano di cosa avessi paura, rispondevo ‘che mio papà si ammali‘. Quando poi questa cosa è successa, non ricordo che reazione ho avuto, ho solamente pensato che si stava avverando l’incubo che avevo fin da bambina”.

