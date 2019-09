David Pratelli: età, carriera, moglie, vita privata e curiosità

Chi è David Pratelli, attore e imitatore, concorrente di Tale e Quale Show 2019. Età, carriera, moglie, vita privata e curiosità.

Chi è David Pratelli, imitatore, concorrente di Tale e Quale Show 2019? Età, carriera, vita privata, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere.

Nome: David Pratelli

Età: 49 anni

Data di nascita: 21 dicembre 1970

Segno zodiacale: sagittario

Luogo di nascita: Pontedera

Professione: attore/imitatore

Altezza: 180 cm

Peso: 75 kg

Profilo Instagram: https://www.instagram.com/davidpratelliofficial/

David Pratelli: età, carriera, vita privata e curiosità

David Pratelli nasce a Pontedera nel 1970. Sin da piccolo è affascinato dal mondo dello spettacolo, in particolare, dal cabaret e, durante l’adolescenza, comincia a fare le prime esperienze facendosi conoscere dalla gente della propria terra portando i propri spettacoli in giro per le piazze italiane facendo divertire il pubblico imitando diversi personaggi famosi. Nel 1999, insieme al collega Marco Vincent, conduce la trasmissione radiofonica “I Pratelli di Saint-Vincent”. Nel corso degli anni, con il suo talento, conquista anche la ribalta nazionale partecipando a trasmissioni importanti come “Speciale calciomercato”, “Quelli che il calcio”, “Domenica In”, “Made in Sud”, “La vita in diretta” e tante altre. Ha partecipato anche a trasmissioni di successo come “Carabinieri” e “I delitti del barlume”.

La carriera di David Pratelli si svolge in televisione, sia in Rai che a Mediaset così come sui canali Sky e sulle tv regionali. Tra le imitazioni migliori ci sono quelle del calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic e l’attore Christian De Sica. Ha imitato, inoltre, anche vari personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport come Fabio Capello, Carlo Conti e Adriano Celentano. Si è cimentato, inoltre, anche nell’imitazione di alcuni rappresentanti della politica italiana come Matteo Renzi. A settembre 2019 partecipa come concorrente a Tale e Quale Show.

Della vita privata di Pratelli, invece, si conosce pochissimo. Non si sa, infatti, se sia sposato e abbia figli.

