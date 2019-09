Kikò Nalli, sfogo notturno dopo addio ad Ambra: video

Kikò Nalli, sfogo notturno dopo l’addio ad Ambra Lombardo: l’ex marito di Tina Cipollari commenta così la fine della relazione.

Dopo l’addio ad Ambra Lombardo, la bella professoressa che lo aveva conquistato durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 2019, Kiko Nalli si è lasciato andare ad uno sfogo notturno. “Ciao a tutti, ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, però ci sono dei momenti in cui devi riflettere, devi rispettare, devi essere rispettato. Questo è un momento in cui non ho voglia di parlare. Ho voglia semplicemente di riflettere, capire e tirare le somme di tante cose. Grazie”, ha detto su Instagram.

