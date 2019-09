Temptation Island Vip 2019: Simone Bonaccorsi ha tradito Chiara Esposito? La blogger Deianira Marzano sgancia la bomba: “fa la parte del tradito…”.

Simone Bonaccorsi ha tradito Chiara Esposito? Dopo la prima puntata di Temptation Island Vip 2019 in seguito alla quale Simone e Chiara hanno ricordato al pubblico di canale 5 Sara Affi Fella e Nicola Panico, la blogger Deianira Marzano lancia una clamorosa indiscrezione su Simone che avrebbe tradito la sua fidanzata.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island Vip 2019, la segnalazione di Deianira Marzano: “Simone qualche mese fa se la spassava con un’altra ragazza”

Deianira Marzano, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, svela l’esistenza di una ragazza che non è la fidanzata Chiara. “Fino ad ora non c’erano video per Chiara, allora il video a Chiara lo faccio vedere io. Ma come mai Simone adesso fai tutto il disperato in televisione, dove hanno detto che sei fidanzato e da 10 mesi sei tornato con lei, mentre qualche mese fa te la spassavi con quest’altra ragazza che mi ha contattata e mi ha mandato tutte le prove? Per come stanno le cose tra Simone e Chiara non saprei chi scegliere!”, ha spiegato la blogger.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island Vip: ecco Alex Belli e Delia Duran, cachet stellare?

Deianira, poi, prima di chiudere l’argomento, aggiunge ulteriori dettagli: “Con l’aiuto di Amedeo Venza abbiamo parlato con questa ragazza, e controllato le date. In pratica questo Simone ieri faceva tutta la parte di quello tradito in passato e poi se la spassava a gennaio, ma anche nei mesi successivi, con un’altra ragazza, mentre era fidanzato. Ci sono foto e conversazioni che provano tutto”.

Quale sarà la verità? Come si concluderà il percorso di Simone e Chiara nel programma dell’amore? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI