Matrimonio in vista per Simona Ventura? La notizia arriva dalla rivista Chi.

Il nuovo numero di Chi ha parlato di un matrimonio in vista per Simona Ventura. La nota conduttrice è ormai impegnata da un anno con Giovanni Terzi, del quale si dice innamoratissima. Che tra i due sia davvero giunto il momento per lo step successivo?

