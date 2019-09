Molti addii importanti nella nuova stagione della soap al via in Spagna. Su tutti quelli di Maria, Alfonso ed Emilia.

Le anticipazioni spagnole de ‘Il Segreto’ forniscono interessanti spunti. Perché l’11 settembre prossimo in Spagna inizierà l‘undicesima stagione della soap, anche se a noi sembra ieri quando abbiamo conosciuto per la prima volta Pepa.

Ovviamente la produzione non ha svelato tutto, ma dalle prime immagini sulla nuova stagione della soap sappiamo che ancora una volta ci saranno molti cambiamenti. Personaggi nuovi che arrivano a Puente Viejo, o comunque entreranno i contatto con i suoi abitanti. E altri invece che daranno l’addio, forse per sempre.

Il colpo più duro per i fans de ‘Il segreto’ sarò probabilmente la sparizione dal cast di Maria, Alfonso ed Emilia. Come anticipano infatti le riviste specializzate, la ragazza ha deciso di lasciare Puente Viejo che finora è stata la sua vita, insieme ai figli Esperanza e Beltran. Come successo in passato ad altri personaggi della soap, il suo futuro sarà a Cuba ancora una volta insieme a Gonzalo Castro, per stare di nuovo con lui.

Ma alla partenza di Maria, in base alle indiscrezioni, seguirà anche quella dei suoi genitori.

Alfonso ed Emilia Castaneda sono di volti storici del cast, erano tornati in paese per dare una mano a Matias contro Fernando Mesia che aveva rapito Carmelia. Ma adesso il loro compito è finito e sono pronti a sparire, per sempre.

Se ti piace Il Segreto e vuoi scoprire tutte le novità, CLICCA QUI

‘Il Segreto’, quali altri personaggi se ne andranno?

Non sono però solo queste le novità nel cast de ‘Il Segreto’ per la prossima stagione che sta partendo in Spagna. La storia infatti farà un salto in avanti di altri quattro anni e quindi è tempo per far entrare nuovi protagonisti.

Come ad esempio Ignazio Solozabal (l’attore Manuel Regueiro, che in ‘Una Vita’ era Arturo Valverde) oppure Arantxa Aranguren, che interpreterà Encarnaciòn, alla guida della famiglia Urrutia.

Ci sono anche altri cambiamenti in vista però. Già nella prima puntata della nuova stagione infatti è in programma la partenza di Severo Santacruz e Irene Campuzano insieme a Carmelito. Uin destino simile a quello di Don Berengario che ha deciso di non proseguire con la sua missione religiosa e tornare alla vita normale. Solo così infatti potrà vivere il suo amore per Marina e per la figlia, Esther.

Accanto a questi, però, molti altri protagonisti storici della soap rimarranno a cominciare da Donna Francisca e Raimundo. A voi tutti questi cambiamenti in vista convincono?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI