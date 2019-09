Bevande alla giusta temperatura? Bialetti To Go!

A lavoro il caffè della macchinetta è imbevibile e ogni volta pensate a quanto vorreste bere il profumato e intenso caffè della moka di casa vostra. Nonostante ciò fino ad ora siete stati costretti a soffrire per tutte le ore lavorative e a torturarvi con quel caffè annacquato e senza carattere, aspettando solo il momento del rientro a casa per poterne bere uno degno di essere chiamato così.

Ora però tra gli accessori Bialetti, azienda che ha fatto la storia del caffè e inventato la moka, c’è Bialetti To Go!, creata appositamente per voi appassionati che avete delle richieste ben specifiche.

Bialetti To Go! è una gamma di accessori per il caffè premium quality dedicata ai cultori ed amanti del caffè che non rinunciano alla loro bevanda preferita neanche fuori casa.

La nuova collezione presenta diversi prodotti di design e qualità premium, tutti disponibili nelle due eleganti e moderne colorazioni Red Emotion e Dark Grey.

La bottiglia termica, composta da acciaio inossidabile, presenta una doppia parete che mantiene la temperatura delle bevande da 12 a 24 ore (calde nel primo caso, fredde nel secondo) ed è a prova di perdita. Bialetti ha ideato anche una seconda variante della bottiglia termica, fornita di un coperchio-tazza ideale per versare la bevanda e berla più comodamente. Entrambe hanno il formato da 500 ml.

Il mug da scrivania presenta invece un corpo in porcellana con doppia parete e coperchio in silicone. Nella fascia centrale del corpo è presente anche una banda in silicone che rende l’accessorio più facile da maneggiare e protegge dalle ustioni. Essa è disponibile in due formati: quello da 400 ml e quello da 300 ml.

Il mug take away, realizzato in acciaio inossidabile e in formato da 550 ml, presenta anch’esso una doppia parete che mantiene la temperatura delle bevande da 12 a 24 ore (calde nel primo caso, fredde nel secondo).

Tutti i prodotti Bialetti To Go! sono termicamente isolati grazie alla doppia parete che permette di mantenere le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore, eco-friendly per evitare gli sprechi di rifiuti e bottiglie di plastica, sono BPA free e grazie al design sottile e intuitivo sono facili da maneggiare. Proprio il loro design gli rende inoltre super di tendenza e anche ottimi oggetti d’arredo.

Ci sono tanti tipi di bottiglie o borracce termiche ed è bene possederne una, scegliendola però con cura. Molti possono dire che una bottiglia di plastica basta ed è più economica, ma ovviamente non mantiene la temperatura. Quelle in plastica ad esempio, anche se marchiate con il logo “adatto per gli alimenti” possono diventare pericolose per la salute e persino cancerogene se esposte ai raggi del sole o a temperature particolarmente elevate.

I materiali utilizzati per costruire delle borracce termiche sono in genere appunto la plastica, l’alluminio e l’acciaio. In alcuni casi essi vengono combinati tra loro, in altri è una soltanto di queste sostanze a comporre l’oggetto in questione.

Sicuramente la scelta di una in plastica potrebbe rappresentare una scelta non troppo saggia e poco sicura, soprattutto se si dovesse optare per un modello che non sia BPA free, ossia privo di Bisfenolo, una delle sostanze cancerogene che viene rilasciata dalla plastica al contatto con qualsiasi fonte di calore.

Parte fondamentale è la chiusura ermetica, che può essere garantita oltre che dalla perfetta aderenza del tappo anche se attorno ad esso sono presenti delle guarnizioni realizzate in gomma o caucciù adatte agli alimenti.

Una borraccia termica deve poi essere adatta alle abitudini di chi ne entrerà in possesso. Se l’utilizzo è da parte di uno sportivo sicuramente dovrà essere leggera e maneggevole, mentre quella di un impiegato d’ufficio può anche essere pesante, ma perfetta per quanto riguarda la conservazione.

Un aspetto spesso a sottovalutato è la praticità delle bottiglie termiche. Esse devono essere facili da vuotare e svuotare, facili da aprire, da lavare e da asciugare, per evitare che il sapore di qualsiasi bevanda al suo interno venga alterato.

Gli accessori termici Bialetti To Go! tengono conto di tutti questi aspetti, conservando alla perfezione ogni vostra bevanda e in particolare il caffè, consentendovi di farvi sentire a casa in ogni posto grazie al sapore della vostra moka, unico e inimitabile.