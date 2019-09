A Il segreto questo settembre sarà un mese di grande emozioni, vedremo i maggiori protagonisti vivere storie molto intense.

Il segreto è la soap spagnola che maggiormente appassiona gli Italiani. Nel mese di settembre assisteremo a diversi colpi di scena che sconvolgeranno gli eventi e la vita della piccola cittadina di Puente Viejo.

Vedremo anzitutto Donna Francisca aiutare la sua grande nemica Jiulieta, ma anche Elsa felice e innamorata inconsapevole di essere stata ingannata. Inoltre Don Anselmo entrerà profondamente in crisi, una crisi che rischierà di fargli commettere un gesto disperato.

Un primo colpo di scena quando ritrovati i cadaveri di Eustaquio e Lamberto Molero i violentatori di Julieta. Il sergente Cifuentes si convincerà sempre di più che don Berengario e Carmelo possano essere colpevoli dell’omicidio. Per confermare i suoi sospetti, arriverà ad interrogare anche Don Anselmo. E con lui anche gli uomini che erano impegnati nella ricerca di Julieta il giorno in cui i due malfattori sono stati uccisi.

Sarà Don Anselmo con le sue parole a dare maggiori certezze al sergente mettendo sempre più in difficoltà Berengario e Carmelo. Questo porterà a una profonda crisi Don Anselmo che si sentirà colpevole di aver tradito gli amici. E gli farà pensare anche a commettere un gesto estremo tentando di lanciarsi da un precipizio.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa cade nel piano di Alvaro e Antolina

Elsa invece vivrà un momento di grande felicità quando il dottor Alvaro Fernandez le chiede la mano. La giovane però non sa che l’uomo ha stretto un patto con la sua grande rivale Antolina. Lo scopo del dottore è riuscire ad avere l’eredità del padre di Elsa. Quello di Antolina, è allontanare Elsa dalla città per vivere il suo amore con Isaac.

L’ex fidanzato di Elsa, quando scoprirà del prossimo matrimonio della giovane col dottore si infurierà aumentando i suoi sospetti nei confronti del medico. Questo suo atteggiamento creerà ulteriori tensioni con la moglie Antolina. La giovane, sempre più stressata dal comportamento del marito arriverà a discutere anche con l’amica Marcela. In questq occasione le rinfaccerà che anche Matias non l’ha sposata per amore ma per senso del dovere. Questa frase turberà molto Marcela, la giovane si mostrerà fredda e distaccata con il marito, ma ben presto i due innamorati chiariranno.

Vedremo poi una svolta veramente inaspettata per pubblico della soap spagnola: Donna Francisca farà un passo verso la rivale Julieta e l’aiuterà in questo momento difficile. La giovane dopo la violenza è sempre più chiusa in se stessa e non riesce a reagire. Saranno proprio le parole di Donna Francisca a spingerla ad accantonare dolore e ripartire da Saul, l’uomo che ama.

