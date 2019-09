Santiago De Martino comincia la scuola americana dei vip, 19500 euro di retta annuale. La foto sui social cattura l’attenzione dei followers.

Le vacanze son finite proprio per tutti. Dopo Capri, le Baleari e il Marocco, per Santiago De Martino (figlio primogenito di Stefano e Belen) è tempo di tornare a scuola. Anzi proprio di iniziare un nuovo ciclo di studi, il bambino, infatti, comincia le elementari avendo appena sei anni.

Lo abbiamo capito dai social, terreno fertile per la mamma showgirl, che posta una fotografia in cui il figlio è con lo zaino in spalla, in piedi su una panchina: “Back to school” è la didascalia. Tornare fra i banchi, il senso di tutto. Il piccolo Santiago frequenterà l’American school of Milan. La scuola americana presente a Milano, frequentata da parecchi figli di vip e non solo.

Santiago De Martino a scuola: studia con gli altri figli dei vip a Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 2 Set 2019 alle ore 3:48 PDT



La retta? 19.500 euro all’anno, non proprio alla portata di tutti. Santiago potrà fare amicizia con i pargoli di tanti altri vip, come Sofia e Maria Fargetta, figli di Mario e Federica Panicucci. Anche Lua Sophie e Sol Gabriel Stoppa, nati dall’unione di Edoardo Stoppa e Juliana Moreira.

Insomma, l’istituto è un vero e proprio ricettacolo di celebrità: sul Web hanno accolto molto bene la notizia, lo scatto del pargolo di casa De Martino – postato il 3 settembre – ha ottenuto un cospicuo numero di like e condivisioni. Anzi, repost. Tra cui quello della nonna: Veronica Cozzani, mamma di Belen, ha riproposto lo scatto del nipote augurandogli “Buona fortuna” per questa nuova tappa. Poche parole, ma sincere.

Il giovane virgulto gode di una ritrovata serenità da quando i suoi genitori sono tornati ad essere uniti, dopo un periodo vissuto separatamente: “Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare. Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”, ha rivelato Belen che insieme a De Martino sembrerebbe aver ritrovato la complicità perduta.

Potrebbe essere questo il momento propizio per allargare la famiglia? Il ballerino frena gli entusiasmi: “Siamo fatalisti, non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino“. Malgrado le sue parole, rilasciate nel corso di una lunga intervista, la coppia è stata paparazzata in più di un’occasione: effusioni ed atteggiamenti intimi. Che ci stiano almeno provando è fuor di dubbio: ad intensificare il sospetto di una gravidanza in corso, alcuni scatti della showgirl in cui si intravedrebbe una sorta di pancetta. Belen smentisce categoricamente, per ora, chissà se il lieto evento arriverà nel prossimo futuro oppure Santiago dovrà aspettare ancora un po’ per avere una sorellina e compagna di giochi. Per il momento, i compagni se li ritrova fra i banchi di scuola, come è giusto che sia.

