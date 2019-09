Andrea Delogu svela uno dei trucchetti delle star, la pancera per sembrare più magre. Il post su Instagram crea scalpore, tra apprezzamenti e sorrisi ammiccanti.

Andrea Delogu, stavolta non la ricordiamo per la sua bellezza (pur essendo palese), preferiamo sottolinearne la sincerità: se un bel viso può essere comune a tutti (o quasi), una confessione sincera è merce rara. La conduttrice, scrittrice e speaker radiofonica ne ha dato prova ieri. Quando, come di consueto, usando i social ha veicolato messaggi importanti. Nemmeno questo solitamente è scontato, ma chi segue la Delogu sa che per lei è prassi.

Infatti è una delle poche celebrità che, pur essendo dotata di un’estetica notevole, su Instagram fa prevalere l’etica della personalità: invece di pubblicare stacchi di coscia e minigonne provocanti, che pure non mancano, predilige postare scatti che ritraggono ‘una parola al dì’ spiegandone il significato. Insomma, la Delogu sembra essere la versione social di Alberto Manzi: “Non è mai troppo tardi” per mostrare il vero lato di sé stessi (e un po’ di cultura) laddove prevalgono hashtag e filtri. Una piazza telematica, dunque, può diventare occasione di confronto oltre che di svago.

Andrea Delogu: “Quello che vedete non è la realtà, uso la guaina”



La showgirl l’ha dimostrato non appena ha deciso di postare una foto che la ritraeva nei camerini del Festival di Castrocaro – dove ha preso parte come giurata – mentre indossava una ‘pancerina’ prima di apporre il vestito di scena. Lo scatto ha destato sgomento e stupore: nessuno avrebbe mai pensato che un volto noto potesse mai ricorrere a questi espedienti per evitare di mostrare la pancetta in diretta. Lei ha stroncato le provocazioni sul nascere: “Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida “I love Pancerina” e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncè. Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, reggiseni pushup e sopratutto luci giustissime”.

La donna, nel giro di qualche riga, rincara la dose: “Voler assomigliare a un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite“, ha concluso.

Infatti l’hanno compresa ed apprezzata in molti, in primis il marito (l’attore Francesco Montanari) che ha la fortuna di vederla ogni giorno sia in abito da sera che in pigiama. Per intenderci, non solo quando indossa la pancera, ma anche e soprattutto al mattino presto: momento in cui ognuno di noi è al minimo della sua decenza estetica. Oltre al “Libanese” di Romanzo Criminale, con cui divide il talamo, tanti like e numerose condivisioni anche da parte di colleghi e colleghe che vivono la stessa situazione prima di prendere parte ad un evento mediatico. Tuttavia, lei ha avuto il coraggio di ammetterlo pubblicamente: ecco perchè è ancora una spanna sopra gli altri.

