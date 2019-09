Barbara d’Urso ha svelato il suo segreto, mostrandosi con un collare al collo e parlando di un brutto incidente.

Ieri, Barbara d’Urso ha sorpreso i suoi fan apparendo con al collo un collare e spiegando che circa una settimana fa ha avuto un brutto incidente che l’ha portata a perdere la sensibilità ad un braccio. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha raccontato quanto accaduto e come ha gestito il lavoro in questi giorni. Se vuoi saperne di più guarda il video e clicca qui → Incidente per Barbara d’Urso: ecco come sta – Foto

