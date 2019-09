I comportamenti tipici e i sintomi dei bambini affetti da Disturbo Alimentare Selettivo. Riconoscerli in tempo e aiutare il bimbo ad uscirne – VIDEO

I sintomi e i comportamenti tipici di quei bambini affetti da Disturbo Alimentare Selettivo non sono sempre evidenti a primo acchito dai genitori. Bisogna stare molto attenti e non confonderli con semplici “capricci” o svogliatezza del bimbo a tavola

Leggi anche: Il disturbo alimentare selettivo dei bambini: cos’è e come intervenire

Se vuoi conoscere alcuni indicatori utili a identificare bambini con disturbo da alimentazione selettiva non devi far altro che seguire attentamente il link video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI