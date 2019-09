Muore improvvisamente all’età di 30 anni il figlio di Marcos Cafu, il celebre campione di calcio che ha giocato in Roma e Milan

Nuovo lutto nel mondo del calcio a pochi giorni dalla morte della figlia dell’allenatore della Roma Luis Enrique, un grave lutto colpisce Marcos Cafu. Il campione, che ha giocato per ben undici anni in Italia con le maglie di Roma e Milan ha improvvisamente perso il figlio trentenne, Danilo

Il giovane è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Secondo la ricostruzione dai fatti data da Globoesporte, il ragazzo stava giocando proprio a calcio nel giardino di casa sua a Barueri, vicino San Paolo. Improvvisamente è stato stato colpito da un infarto fulminante.

A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi: il figlio del campione infatti è stato immediatamente trasportato all’ospedale ‘Albert Einstein’ di Alphaville, ma per lui non c’è stato più nulla da fare: i medici non sono riusciti ad intervenire per salvarlo.

Se vuoi essere informato su tutte le novità dall’Italia e dal mondo CLICCA QUI

Un infarto fulminante ha colpito il figlio del campione

Danilo era il primo dei tre figli del calciatore, che si è fatto apprezzare nel nostro campionato per le sue grandi doto calcistiche, e che è da sempre un punto fermo per la nazionale del Brasile, dove ha segnato il record di presenze e con la quale ha avuto le maggiori soddisfazioni.

Cafù, classe ’70, era diventato padre di Danilo a soli 19 ani. E il figlio lo aveva seguito in tutte le sue stagioni in Italia. Il terzino destro brasiliano infatti è stato uno dei trascinatori nella Roma dello scudetto con Fabio Capello. E successivamente è stato anche colonna del Milan che ha vinto in Italia e in Europa. Ma non basta, oerché Cafù ha anche vinto due Mondiali nel 1994 (in finale contro l’Italia) nel 2002 in Corea del Sud, arrivando secondo nel ’98 a Parigi.

Subito gli sono arrivate le condoglianze del suo vecchio club: “La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore”, hanno scritto i giallorossi su Twitter. E Francesco Totti che con lui ha condiviso tante battaglie in campo ha pubblicato un post sui proprio social: come già aveva fatto per la morte dell figlia di Luis Enrique “L’ho visto crescere… Non è possibile! Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore. Riposa in pace Danilo”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI