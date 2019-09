“Lei è ancora viva” parla la sorella di Elisa Pomarelli

Non si hanno ancora notizie di Elisa Pomarelli, ma la famiglia è preoccupata e vuole sapere la verità.

La sorella di Elisa Pomarelli ha parlato a Repubblica e lei è ottimista: “Lei è ancora viva, questa è la mia speranza. Con Massimo avevano costruito un pollaio”

Ed è proprio nel pollaio che si concentrano le ricerche dei Ris, che lì hanno svolto accertamenti irripetibili di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi durante i quali sono state trovate alcune tracce di bruciatura e combustione sulle quali ora si concentra l’attenzione da parte degli investigatori.

“Domenica mattina, intorno alle 11. Ci siamo svegliate ma non ci siamo parlate tanto. Un saluto prima che uscisse. Aveva jeans e maglietta, semplice ma bellissima come sempre. Massimo l’aspettava. Sapevo che dovevano pranzare insieme”.

Ha parlato in questi termini Debora Pomarelli che ha ripercorso gli ultimi istanti in cui ha visto sua sorella Elisa, 28 anni, scomparsa a Piacenza da ormai undici giorni e al centro del giallo che vede protagonista anche l’operaio 45enne Massimo Sebastiani, ricercato dai carabinieri, e sospettato dell’omicidio della giovane. Ma Debora ne è convinta: “Elisa è ancora viva. Penso che magari l’ha rapita e l’ha portata in un casolare. Siamo arrivati al punto che questa è la mia speranza “.

“Abbiamo iniziato a preoccuparci quando abbiamo visto che non rientrava. Ho chiamato Massimo, telefono spento. Ho provato a scrivere a lui su Whatsapp, ultima connessione alle 19.30. E da allora il nulla”, ha raccontato, spiegando poi come si sono conosciuti Elisa e Massimo. “Lei lavora con nostro padre come agente finanziario per prestiti personali. Massimo l’ha conosciuta in ufficio, tre anni fa. Lei era in una fase particolare, aveva bisogno di conoscere persone nuove. Hanno iniziato a uscire. Massimo c’era sempre quando avevamo bisogno. È molto bravo nei lavori manuali, è un uomo di campagna, passione che condivideva con Elisa. Ultimamente avevano costruito insieme un pollaio vicino casa di lui, allevavano le galline – ha aggiunto Debora. Volevano mettersi a vendere le uova fresche“.

