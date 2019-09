Meghan ed Harry non sarebbero stati visti nella tradizionale residenza estiva della Regina Elisabetta, mancavano solo loro. Il motivo? William e Kate.

L’estate reale sta per volgere al termine e, come ogni anno, la Regina Elisabetta II trascorre la bella stagione nell’amato castello scozzese di Balmoral insieme al marito Filippo. Tradizione rispettata da settant’anni a questa parte, verso settembre i parenti più prossimi di Sua Maestà sono soliti andarla a trovare nella residenza, alternandosi in una sorta di staffetta reale assai gradita. Sia per i tabloid britannici che per i partecipanti che, sebbene reali, sono pur sempre una famiglia e colgono l’occasione per riunirsi.

Meghan ed Harry non si presentano dalla Regina: indisponibilità o supponenza?

Proprio la stampa britannica, quest’anno, avrebbe lanciato la provocazione: a Balmoral c’erano tutti tranne Meghan Markle, Harry e il piccolo Archie (nato lo scorso 6 maggio). Ovviamente l’assenza ha fatto discutere, poiché la Regina li avrebbe attesi invano per molto tempo fino a rassegnarsi: la compagnia non le sarà di certo mancata, ma i giornali hanno iniziato a chiedersi i motivi di tale assenza.

C’è chi dice che Meghan ed Harry abbiano voluto evitare al piccolo lo stress del viaggio, ipotesi avanzata da alcune indiscrezioni che viene però tradita nel momento in cui i giovani – con pargolo al seguito – sono stati notati prima a Ibiza (una settimana) e poi al concerto di Elton John in Francia.

Allora c’è chi avanza la supposizione della privacy: la neo famiglia avrebbe voluto evitare di star sotto i riflettori col piccolo a portata di mano, e allora perché non portarlo da sua nonna? “Non esiste una destinazione più protetta o privata del castello scozzese della Regina”, tuonano i vari opinionisti.

Meghan ed Harry snobbano la Regina a causa di William e Kate: la provocazione dei tabloid

Harry, dal canto suo, ha provato a ‘smarcarsi’ dalla polemica con una dichiarazione: “Non vedo l’ora di mostrare a mio figlio e a mia moglie la mia seconda casa”, ha sottolineato. Non è bastato a cancellare ogni possibile malignità, specialmente a fronte della polemica sui jet privati usati dal principe e dalla moglie per le vacanze estive. In periodo di Brexit, ogni spunto potrebbe esser pagato e sottolineato più del dovuto, aerei privati che porteranno i giovani in Africa quanto prima.

La coppia, dunque, sembrerebbe voler portare il figlio ovunque tranne che dalla Regina. Eppure la domanda resta: perchè? Il motivo potrebbe essere legato a William e Kate, Meghan ed Harry avrebbero voluto evitare l’incontro con i cognati che non sarebbe più così disteso come in passato. Questione di scaramucce, dunque. Dietro il blasone, si cela una famiglia allargata con pregi e difetti: questi tatticismi, quindi, sono all’odine del giorno. A Palazzo Reale, passando per Balmoral, come in provincia e da qualunque altra parte del mondo che – quando si tratta di legami (familiari e non) – assomiglia sempre più ad un paese.