Il nuovo promo di Amici Celebrities ha reso noto uno dei partecipanti: un volto amato dal grande pubblico.

Amici Celebrities continua ad annunciare i protagonisti della prima edizione che sarà condotta da Maria De Filippi e, in seconda, battuta, da Michelle Hunziker. Il nuovo promo ha reso nota l’identità di un personaggio particolarmente ovvero Filippo Bisciglia che parteciperà in veste di cantante. Una vera sorpresa per i fan dello storico conduttore di Temptation Island che non vedono già l’ora di rivederlo sullo schermo.

