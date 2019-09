Amici Celebrities: un volto amatissimo dal pubblico entra nel cast

Amici Celebrities ha confermato il cast, nel quale ci sarà anche un volto amatissimo dal pubblico.

Negli ultimi mesi si sta tanto parlando di Amici Celebrities, il famoso programma di Maria De Filippi reso in chiave vip. Per questa prima edizione la curiosità è alle stelle e nei mesi scorsi si è parlato più volte dei possibili concorrenti che oggi sono finalmente ufficiali. Ai già annunciati Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara e Laura Torrisi si sono infatti aggiunti altri quattro nomi tra i quali ne è risaltato uno in particolare per via del forte ascendente che ha sul pubblico.

Amici Celebrities: Filippo Bisciglia nel cast

Mediaset ha iniziato a far girare il promo della prima edizione di Amici Celebrities e per l’occasione è stato possibile scoprire i volti degli altri quattro concorrenti. Si tratta di Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini, Pamela Camassa ed il suo compagno Filippo Bisciglia.F

Lo storico conduttore di Temptation Island sarà quindi uno dei protagonisti di Amici Celebrities dove parteciperà sotto la veste di cantante. La sua compagna sarà invece in gara come ballerina.

Si tratta di una partecipazione alla quale il pubblico sperava visto che ormai da tempo non si fa che dire che Filippo Bisciglia meriterebbe più spazio in tv. Il conduttore di Temptation è infatti caro al pubblico per via dei suoi modi sempre pacati e del suo saper stare sempre molto lontano dai classici gossip, dando un senso di tranquillità e serietà che il pubblico sembra apprezzare in modo notevole.

È quindi indubbio che la sua presenza nel programma farà salire l’audience dello stesso, specie da parte di chi non vede già l’ora di sentirlo cantare.

Per farlo, bisognerà attendere con molta probabilità la fine di Temptation Island Vip che intanto è stato anticipato alla prossima settimana.

Quanto agli ultimi concorrenti in gara (dovrebbero essere in tutto dodici) al momento circolano ancora solo delle voci ma è probabile che presto verrano fatti i nomi.

Intanto si sa già che il programma sarà interamente registrato e che a condurlo sarà inizialmente la stessa Maria De Filippi mentre successivamente dovrebbe prendere il comando Michelle Hunziker.

