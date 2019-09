Fagioli atzuki: 5 buoni motivi per cui dovresti mangiarli

I fagioli atzuki sono un alimento ricco di proprietà che fanno bene all’organismo. Scopri perché mangiarli può farti bene.

Chi ama la cucina orientale o cibi etnici e sani, conoscerà sicuramente i fagioli atzuki, dei legumi di colore rosso dal sapore delicato e molto gradevole, tanto che in Giappone costituiscono uno degli ingredienti principali di molti dolci, compresi i famosi daifuku mochi.

Se non conosci ancora questo alimento o non sai che oltre ad essere buono fa anche bene, ecco diversi motivi per cui dovresti iniziare ad inserirlo nella tua alimentazione.

Fagioli atzuki: i motivi per cui mangiarli fa bene

I fagioli atzuki sono ricchi di minerali e antiossidanti e promuovono in modo diverso il benessere dell’organismo. Ricchi di proteine, sono ideali per chi segue un’alimentazione vegana o vegetariana e grazie ad un oligoelemento chiamato molibdeno, si rivelano amici del fegato. Ma vediamo in breve i motivi per cui andrebbero mangiati più spesso.

Hanno un forte potere antiossidante

Rafforzano il sistema immunitario

Aiutano i reni a depurarsi

Sono ideali per contrastare l’anemia

Fungono da diuretico naturale

Queste sono solo alcuni degli effetti benefici che fanno all’organismo. I fagioli atzuki sono infatti altamente digeribili e, tra le altre cose, fanno bene anche alle ossa.

Si possono trovare nei negozi etnici e in quelli biologici e possono essere usati come dei normali fagioli per accompagnare quindi, primi piatti o secondi. Ottimi anche in zuppe e minestroni, hanno un sapore così delicato da essere perfetti nei dolci. A partire dai fagioli si può infatti creare una marmellata dal sapore dolce che si sposa benissimo come ripieno per torte, ciambelle o per i classici dolcetti di riso giapponesi: i mochi.

Se non li hai ancora provati, saranno sicuramente una piacevole scoperta che gioverà al palato così come alla salute.

Attenzione: Pur essendo un alimento benefico, come ogni altro cibo possono avere degli effetti collaterali specie se si è allergici ai legumi. Inoltre, chi è allergico al nichel dovrebbe chiedere un parere al proprio allergologo prima di consumarli ed evitare comunque quelli in latta, prediligendo quelli in busta. Sconsigliati se si sta seguendo una dieta per disintossicarsi dai metalli pesanti in quanto come legumi contengono anche una fonte di nichel.

