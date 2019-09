Samara challenge, ragazza colpita al volto. Il Video Choc

Samara, il tam tam social è sfuggito di mano un pò a tutti

Samara è arrivata anche a Roma. Con i suoi capelli lunghi neri davanti agli occhi e il modus operandi spaventoso della protagonista del film horror “The Ring” hanno infettato anche la Capitale. Sui social ormai è psicosi piena. L’ultima mania sul web si chiama “Samara Challenge” e tutto questo consiste nell’imitare in toto la ragazzina fantasma per seminare il panico in città, come è avvenuto in più città italiane: Cagliari, Gragnano (in provincia di Napoli) e Catania. E il tutto non è passato inosservato: in un quartiere romano la persona travestita è stata presa a calci in faccia.

La piccola dell’horror è stata vista a Quarto Miglio Appio, Centocelle, Pigneto, Casal Bruciato, ma anche nelle più periferiche San Basilio e Casal Monastero. Nella serata di ieri gli inquirenti hanno iniziato la prima battuta di caccia allertati da decine di segnalazioni. «Stanotte mentre tornavo a casa a San Basilio, in via Corinaldo – scrive una ragazza a “Welcome to favelas” – è entrata Samara dentro al portone con un coltello. Per scappare sono caduta, guarda», aggiunge mostrando una sua foto con lividi ed escoriazioni.

Samara di The Ring, la bambina del famosissimo film horro ha iniziato a terrorizzare anche Roma, dopo Napoli e Cagliari: diversi avvistamenti. Tutto in un video

Samara di The Ring, il famoso film Horror con la bambina che usciva dal televisore con i capelli neri lunghissimi e il vestito bianco, sta terrorizzando l’Italia. Alcuni giorni fa era stata avvistata a Catania e Napoli ma ora si sta divertendo a mettere paura anche ai cittadini romani.

Una ragazza su Welcome to favelas ha raccontato: “Stanotte mentre tornavo a casa a San Basilio, in via Corinaldo è entrata Samara dentro al portone con un coltello. Per scappare sono caduta, guarda” poi ha mostrato i lividi che si è procurata durante la fuga. Sono stati chiamati anche le forza dell’ordine, infatti ieri i poliziotti hanno iniziato la prima battuta di caccia.

