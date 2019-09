Amici Celebrities è sicuramente tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva. Una nuova formula del talent, che verrà condotto da Michelle Hunziker e che incuriosisce il pubblico di Canale 5.

Amici Celebrities: sarà questo il nome del tanto chiacchierato Amici Vip, il nuovo talent di Canale 5 che inizia a svelarsi man mano. Abbiamo scoperto infatti che alla conduzione Maria De Filippi ha lasciato il posto a Michelle Hunziker.

Oggi, grazie ai promo mandati direttamente da Canale 5, conosciamo anche i primi quattro concorrenti. Vedremo così mettersi alla provo con il canto, il ballo e la recitazione personaggi come Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara e Laura Torrisi.

Quattro personaggi noti al grande pubblico, che suscitano grande curiosità e che sarà sicuramente interessante veder cimentare in campi diversi da quelli che li abbiamo visti fino ad oggi.

Per ora non confermati gli ex concorrenti di Amici. I rumors parlavano infatti della partecipazione di Annalisa, ma anche Irama, Alberto e Giordana. Tutti ex della scuola che abbiamo visto da poco abbandonare la versione originale di amici e che avevano quindi suscitato un po’ di malcontento.

Amici Celebrities Joe Bastianich, Ciro Ferrara,.Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi concorrenti

Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi: sono tutti nomi che oltre ad essere già noti al pubblico hanno anche dimostrato grande capacità canore e artistiche nel loro lavoro.

Partiamo da Joe Bastianich. Il celebre giudice di Masterchef Italia sembra infatti aver deciso di abbandonare il suo ruolo per dedicarsi completamente al modo dello spettacolo. L’imprenditore infatti prenderà già il posto di giudice lasciato da Claudio Bisio a ‘Italia’s Got Talent’. Inoltre Bastianich ha già fatto conoscere al grande pubblico le sue doti canore.

Doti canore che ha mostrato anche Emanuele Filiberto che in coppia con Pupo ha addirittura partecipato al Festival di Sanremo classificandosi secondo. Emanuele Filiberto non è nuovo ai programmi televisivi: infatti oltre e Sanremo ha anche partecipato all’Isola dei Famosi e Pechino Express.

Non ha esperienze artistiche invece Ciro Ferrara. L’ ex capitano della nazionale azzurra, che ha giocato con il Napoli e la Juventus, sembra possa essere la vera rivelazione del programma. Il calciatore infatti da buon napoletano ama il canto e la musica melodica. Durante i provini secondo le indiscrezioni ha sorpreso tutti con le sue doti canore mostrate grazie canzoni di Pino Daniele e ha convinto tutti.

Ultima concorrente Laura Torrisi, ex concorrente del Grande Fratello, che ha saputo imporsi al pubblico come attrice. La giovane in questi anni si è dedicata alla recitazione e alla famiglia, Laura infatti è l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni. Da lui ha avuto una figlia, Martina. La vedremo ora alle prese con il canto e il ballo

