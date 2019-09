Chiara Ferragni è stata aspramente criticata per il video nel quale si è ripresa mentre piangeva.

Come molti sapranno Chiara Ferragni sta per presentare al mondo il suo film documentario nel quale si parla della sua vita. In occasione di quest’evento, la fashion blogger ha deciso di postare un video nel quale piange commossa dopo averlo visto. I follower, però, l’hanno subito criticata non apprezzando la sua scelta di mostrarsi in lacrime per una cosa simile e ricordandole che la sua fama è nata grazie al suo ex fidanzato. Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Chiara Ferragni: il post tra le lacrime che fa discutere il web

