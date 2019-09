Samara di The Ring, la bambina del famosissimo film horro ha iniziato a terrorizzare anche Roma, dopo Napoli e Cagliari: diversi avvistamenti. Tutto in un video

Samara di The Ring, il famoso film Horror con la bambina che usciva dal televisore con i capelli neri lunghissimi e il vestito bianco, sta terrorizzando l’Italia. Alcuni giorni fa era stata avvistata a Catania e Napoli ma ora si sta divertendo a mettere paura anche ai cittadini romani.

Una ragazza su Welcome to favelas ha raccontato: “Stanotte mentre tornavo a casa a San Basilio, in via Corinaldo è entrata Samara dentro al portone con un coltello. Per scappare sono caduta, guarda” poi ha mostrato i lividi che si è procurata durante la fuga. Sono stati chiamati anche le forza dell’ordine, infatti ieri i poliziotti hanno iniziato la prima battuta di caccia.

