Matthew McConaughey insegnerà per qualche mese al Moody College of Communication di Austin, da attore a professore. Veste inedita per lo statunitense.

Dal ciak alla cattedra, è quanto sta per accadere al celebre attore Matthew McConaughey, l’attore americano in autunno terrà un corso semestrale all’Università del Texas, ad Austin. Insegnerà nel dipartimento Radio-Televisione-film del Moody College of Communication.

Ovviamente la notizia ha fatto subito eco, non solo per la popolarità dell’attore, ma anche per la sua competenza in materia cinematografica: con più di cinquanta film all’attivo, di cui due cortometraggi in cui ha figurato anche come regista e cinque in veste di produttore, saprà sicuramente cosa dire ai ragazzi. Una cattedra, dunque, che gli andrà tutt’altro che stretta: non è una novità per McConaughey dire la propria su molteplici temi, dal cinema al sociale, passando per il teatro.

Se vuoi rimanere aggiornato sulle principali notizie di attualità CLICCA QUI

Ora potrà farlo per un motivo ben preciso e più didascalico di quanto non possa già essere una pellicola sul grande schermo: formare future generazioni di attori, registi e produttori. Nuove leve del cinema che hanno proprio la star americana come modello e mito, adesso potranno ancor di più pendere dalle sue labbra. Valore aggiunto di questa esperienza inedita è che McConaughey insegni, seppur per qualche mese, proprio nella sua città d’origine.

Prof McConaughey: i ringraziamenti della facoltà

I ringraziamenti e le felicitazioni per questa scelta particolare fatta dalla celebrità non hanno tardato ad arrivare: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al professor McConaughey”, ha sottolineato il preside dell’ateneo Jay Bernhardt, “che entra ufficialmente nella nostra facoltà di classe mondiale. Matthew tiene molto alla nostra scuola e ai nostri studenti e siamo entusiasti che condivida il suo tempo e il suo talento per aiutare a preparare le nuove generazioni di leader dei media“.

In qualche modo è un ritorno alla giovinezza per l’attore che, con il ruolo inedito di professore – interpretato solo qualche volta sul set –, potrà entrare nella facoltà dei suoi sogni: “È la classe che avrei voluto frequentare quando studiavo cinema», ha dichiarato subito McConaughey. “Fare film, trasformare parole su carta in pellicola è sia una scienza e sia un’arte, indipendentemente dai tempi e dalle generazioni. Gli elementi di verità e di genuina gioia per il processo sono senza tempo“, ha concluso lo statunitense.

Leggi anche –> “Francesco Totti: quante risate sul set con Genovese!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per rimanere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI