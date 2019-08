Mischia di limone e dentifricio ed ottieni 5 astuzie di bellezza che tutti dovrebbero sapere

Il limone è un frutto presente tutto l’anno ed è davvero importante, basti pensare agli innumerevoli benefici per la salute. Ricco di vitamina C e antiossidanti, il limone protegge il corpo dai danni causati dai radicali liberi. Inoltre, questo frutto è un ingrediente importante che si trova nella maggior parte dei nostri soliti cosmetici.

Il consumo di succo di limone regolare può offrire al tuo corpo molti benefici. Ma sapevi che gli agrumi possono anche essere usati localmente per prendersi cura della tua pelle? E non solo! Il limone ha anche proprietà per migliorare l’aspetto dei tuoi capelli o delle tue unghie. La maggior parte dei dentifrici consiste di bicarbonato di sodio. Questo ingrediente ha molte virtù bellezza.

Ecco perchè dovresti mescolare il limone e il dentifricio

Scopri senza indugio 5 consigli di bellezza che puoi mettere in pratica mescolando limone e dentifricio:

1. Riduce le macchie scure, combattere la pelle grassa e i brufoli dell’acne

Ricco di vitamina C, chiamata anche acido ascorbico, aiuta a schiarire la pelle e ridurre le macchie brune. In effetti, uno studio ha rivelato che la vitamina C riduce la produzione di melanina e quindi previene l’iperpigmentazione della pelle.

L’acne proviene da un’interruzione delle ghiandole sebacee. Questi possono ostruirsi e causare un eccesso di olio, un film lipidico che provoca la pelle grassa e può causare l’insorgenza dell’acne. Il dentifricio alla menta può proteggere inoltre il corpo da brufoli e macchie marroni. Secondo uno studio, la menta ha proprietà antimicrobiche che possono combattere la formazione di batteri responsabili della comparsa di brufoli e punti neri dell’acne.

Per preparare questa maschera, mescola un cucchiaio di dentifricio alla menta con un cucchiaio di succo di limone e un cucchiaino di sale. Quindi, applica questa preparazione sulla pelle massaggiando delicatamente tutte le superfici del viso. Lasciare riposare per 10 minuti, quindi risciacquare con acqua calda.

2. Per schiarire i capelli

Tra i prodotti noti per schiarire i capelli troviamo il limone e il bicarbonato di sodio. È di nuovo grazie all’acido citrico che il limone consente di offrire un aspetto luminoso ai tuoi capelli. Il bicarbonato di sodio contenuto nel dentifricio è efficace anche per schiarire i capelli. Per questa ricetta, mescola due cucchiai di dentifricio con il succo di due limoni. Quindi applicare la preparazione sui capelli. Lasciare agire per 20 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida prima di lavare i capelli con il solito shampoo.

3. Idrata le tue labbra

Il limone ha proprietà esfolianti che aiutano a idratare le labbra. Infatti, la vitamina C stimola la produzione di collagene e ha un effetto idratante sulla pelle. Il bicarbonato di sodio ha un effetto esfoliante. Per preparare questa ricetta, mescola un cucchiaio di bicarbonato di sodio con un cucchiaio di succo di limone. Quindi, applica la preparazione sulle labbra e massaggia delicatamente con le dita. Risciacqua questo balsamo naturale dopo 2 minuti.

4. Cancella macchie scure da ginocchia e gomiti

Il limone è ricco di antiossidanti. Questi proteggono le cellule dermatologiche dai potenziali rischi causati dai radicali liberi. Inoltre, secondo la ricerca scientifica, il limone ha proprietà sbiancanti molto efficaci. Inoltre, il bicarbonato di sodio contenuto in alcuni dentifrici ha altrettante proprietà sbiancanti e può quindi aiutare a eliminare le macchie scure da gomiti e ginocchia.

Mescola un cucchiaino di dentifricio con bicarbonato di sodio con un cucchiaio di succo di limone. Strofina le zone del corpo che sono annerite e lascia la crema sulla pelle per 2 minuti prima di risciacquare. Ripeti fino a quando non diventano più chiari.

5. Per migliorare l’aspetto delle unghie

Il limone ha virtù antisettiche che conferiscono alle tue unghie un aspetto sano e bello. In effetti, per combattere l’ingiallimento delle unghie e rafforzarle, il succo di limone si rivela un trattamento naturale molto efficace. Antifungino, questo agrume pulisce in profondità le unghie e riduce il rischio di sviluppare batteri o funghi. Anche il bicarbonato di sodio ha un’azione antifungina. In effetti, uno studio dimostra che riduce efficacemente i funghi presenti sulle unghie. Il bicarbonato di sodio conferisce loro anche un bianco ottimale. Per pulire le unghie, mescola un cucchiaio di succo di limone con un cucchiaino di dentifricio. Quindi strofina bene le unghie con uno spazzolino imbevuto di questa preparazione.

Avvertenze:

Non esporsi al sole dopo aver applicato il limone sulla pelle. Questo agrume è foto sensibilizzante e può causare gravi danni alla pelle.

