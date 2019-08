Striscia la Notizia, le lacrime della velina Mikaela Neaze Silva

Mikaela Neaze Silva è la bella velina di Striscia la Notizia. Vi ricordate di lei? Per la ragazza è il momento di festeggiare

Mikaela Neaze Silva, è una bella velina di Striscia la Notizia. LA ragazza, che va semre in onda su Canale5 – è riuscita finalmente ad ottenere la cittadinanza italiana. “Il momento più bello della mia vita? Quest’anno, quando ho avuto la cittadinanza italiana. Mia mamma e mia sorella l’avevano già ottenuta, ma per me è stato complicato avere la documentazione dalla Russia. Quando ce l’ho fatta è stata un’emozione grandissima, ho pianto“, ha fatto sapere la giovane al settimanale Confidenze. Una grande emozione, un sogno inseguito da moltissimo tempo e che si è finalmente concretizzato.

E’ dal 2017 dunque, anno in cui è diventata celebre grazie al tg satirico di Antonio Ricci, che la giovane modella e velina Neaze Silva aspetta questo momento davvero importante. La ballerina è nata in Russia, a Mosca nel 1994, da padre angolano e madre afghana. La donna è arrivata in Italia all’età di 6 anni, e ha sempre dichiarato di sentirsi una nostra concittadina a tutti gli effetti. Così la ragazza aveva infatti parlato di questo argomento alcuni anni fa: “Bisognerebbe parlare più correttamente di ius culturae. Vede, un bambino, come sono stata io, cresciuto in Italia, ha assorbito la cultura italiana, per forza di cose. Ha studiato qui, assieme a compagni italiani, ha acquisito una mentalità italiana. Dunque, è giusto che gli venga riconosciuta l’italianità. Quando sono all’estero, io mi dichiaro italiana, e i miei nuovi amici stranieri riconoscono in me un’italiana”.

