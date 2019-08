Una dieta veloce, per perdere almeno due chili in tre giorni? Esiste ed è anche scientificamente provata. La consiglia il professor, Pietro Migliaccio, noto nutrizionista e presidente della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione

La dieta veloce, per perdere 2 chili in 3 giorni è un regime alimentare ipocalorico controllato e corretto. Una dieta sprint, da seguire quando volete senza troppi sforzi. Se vi sentite appesantite, se pensate di dover buttare giù qualche fastidioso rotolino, se c’è la necessità di affrontare più serenamente la prova costume.

La dieta veloce, per perdere 2 chili in 3 giorni, prevede complessivamente 1200 calorie. E gli esperti garantiscono che si può mettere in calendario almeno una volta ogni tre mesi, perché non comporta scompensi nel fisico.

Dieta per dimagrire 2 chili in tre giorni: il menù

1° GIORNO

Colazione: 100 g di latte parzialmente scremato, una fetta biscottata e un cucchiaino di marmellata.

Oppure: thé senza zucchero (con un dolcificante) e 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata.

Pranzo: 150 g di pesce fresco alla griglia o alla piastra o al cartoccio senza grassi, una porzione di verdura cotta condita con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

Cena: una porzione di insalata mista (senza legumi, patate e mais), 80 g di tonno sottolio sgocciolato, 40 g di pane integrale.

2° GIORNO

Colazione: 100 g di latte parzialmente scremato, una fetta biscottata e un cucchiaino raso di marmellata. Oppure: thé senza zucchero (con un dolcificante), 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata.

Pranzo: una coppa di macedonia di frutta fresca (300 g) con 50 g di gelato. Oppure: un uovo intero più un albume strapazzati all’occhio di bue una padella antiaderente, una porzione di verdura cotta condita con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

Cena: 130 g di carne bianca alla griglia o alla piastra senza grassi, una porzione di insalata mista condita con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

3° GIORNO

Colazione: 100 g di latte parzialmente scremato, una fetta biscottata e un cucchiaino raso di marmellata. Oppure: thé senza zucchero (con un dolcificante), 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata.

Pranzo: 150 g di pesce fresco alla griglia o alla piastra o al cartoccio senza grassi, una porzione di verdura cotta e una di verdura cruda condite con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

Cena: 130 g di carne bianca alla griglia senza grassi; una porzione di insalata condita (senza mais, patate e legumi) con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

Nel corso della dieta bere molta acqua. Non meno di 1,4 litri al giorno, arrivando anche a 2 litri.

