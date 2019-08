Il giro del mondo in treno offre la possibilità di visitare 14 paesi e otre 20 città in soli 56 giorni. Si tratta di un viaggio incredibile all’insegna dell’avventura organizzato da un’agenzia di viaggi britannica.

Giro del mondo in treno – Fonte: railbookers.co.uk

L’agenzia britannica Railbookers, specializzata in viaggi in treno, ha lanciato la sua ultima idea di avventura ferroviaria in giro per il mondo per 56 giorni visitando alcune delle città più belle del mondo come Roma, Amburgo, Londra, Helsinki, Vienna, Praga, Stoccolma e Mosca.

Il giro del mondo in treno è un viaggio epico che parte da Londra e attraversa 4 continenti, 20 splendide città e 5 parchi nazionali, tra cui il Grand Canyon, il Bryce Canyon ed il Parco Nazionale di Zion.

L’itinerario è totalmente personalizzabile in base alle esigenze del viaggiatore. Il percorso consigliato è quello che da Londra scende verso sud, attraversando così la Francia, la Svizzera, l’Italia, l’Austria, la Repubblica Ceca e la Germania. Dopodiché si attraversa la Danimarca e la Svezia per poi proseguire verso la Russia. Una volta arrivati in Russia il viaggio continua verso la Siberia, giungendo così fino in Mongolia. Si prosegue verso la Cina – passando anche per la muraglia cinese – fino ad arrivare ad Hong Kong.

Successivamente si attraversa l’oceano indiano per raggiungere l’Australia, la quale si percorrerà da Perth fino a Sidney. Per finire si attraversa di nuovo l’oceano per arrivare in California.

Da Los Angeles si arriva fino a New York passando per i famosi parchi nazionali statunitensi sopracitati e per la meravigliosa Chicago, per poi finire il viaggio a Londra, dove tutto è iniziato.

Costo del viaggio

Donna che realizza il giro del mondo in treno – Fonte: Pixabay

Il prezzo del biglietto per questo strepitoso viaggio parte da 17.400 euro a persona, ma non include i 3 voli necessari per passare da Hong Kong a Perth, da Sydney a Los Angeles e da New York a Londra.

Certo, il costo del biglietto è molto elevato rispetto a ciò che si spenderebbe per un viaggio normale, ma se si considera tutto ciò che si vive durante questi 56 fantastici giorni in giro per il mondo, non è poi così assurdo pensare di vivere quest’esperienza.

Ecco cosa è incluso nel prezzo:

53 pasti tra colazione, pranzo e cena

11 notti in treno, 1 in traghetto e 43 notti in hotel di lusso

Trasferimenti in auto privata a Mosca, Ulan Bator e Pechino.

Un alloggio in una urta tradizionale in uno dei parchi nazionali della Mongolia

Visitare – senza dover fare chilometri di coda – monumenti come il Colosseo, il London Eye o la Torre Eiffel.

Per molti il giro del mondo in treno resta un sogno, altri invece risparmiano tutta la vita per poterlo realizzare, magari in un occasione speciale come può essere la propria luna di miele.

Di: Lucia Schettino

