Andrea Damante e Paola Di Benedetto stanno insieme? Impazza il gossip dopo la notte brava che i due hanno trascorso insieme a Ibiza

Andrea Damante e Paola Di Benedetto sono stati avvistati per la prima volta insieme qualche giorno fa ad Ibiza: con loro vi era anche Cecilia Rodriguenz e il suo fidanzato Ignazo Moser. Dopo che le foto sono diventate virali in tanti si sono domandati se tra i due stesse nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia.

Lui dopo essere uscito dalla lunga relazione con Giulia De Lellis, attualmente fidanzata del pilota di MotoGp Andrea Iannone, ha avuto diversi flirt ed è stato avvistato ogni giorno con una donna diversa. Paola invece, è rimasta da pochissimo sola dopo la rottura con il protagonista del duo Benji & Fede. Secondo alcuni rumors Federico l’avrebbe tradita con l’ex concorrente di Amici Emma Muscat ed adesso sta facendo di tutto per riconquistarla. Inoltre lui dopo la diffusione del gossip tra Damante e la Di Benedetto ha defollowava l’amico diventato forse ora più di lei che di lui.

Sia Damante che la Di Benedetto, sono reduci da due relazioni complicate e chiacchieratissime che però, sembrano essersi entrambi, lasciati alle spalle come dimostrano alcune foto diffuse poche ore fa.

Andrea Damante e Paola Di Benedetto: la nuova foto ad Ibiza

Andrea Damante e Paola Di Benedetto sembrano essere sempre più vicini. Infatti i due sono stati paparazzati poche ore fa insieme ad un concerto presso Ushuaia Ibiza Beach Hotel. Nel video condiviso sul sito ilvicolodelenews.it i due appaiono molto uniti ed affiatati.

Le immagini, che potete vedere qui, fanno pensare a tutt’altro che una semplice amicizia. Tuttavia per il momento non si sono state conferme o smentite da parte dei diretti interessati quindi non ci resta che aspettare per scoprire qualcosa di più al riguardo.

