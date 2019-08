Romina Power ricorda Ylenia su Instagram: “La mia bella figlia quando le estati erano gioiose”

Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 48 anni. Intorno alla sua scomparsa ci sono ancora tante teorie secondo le quali Ylenia sarebbe ancora viva. La ragazza è scomparsa da New Orleans il 31 dicembre 1993 e durante tutti questi anni, non ci sono state più notizie.

Negli ultimi anni, Albano e Romina Power hanno pubblicamente smesso di parlare dell’argomento. Ma qualche giorno fa lei ha voluto ricordare la figlia Ylenia con un post su Instagram.

Romina Power: il messaggio per la figlia Ylenia Carrisi

In queste ore Romina Power ha deciso di condividere una foto sul suo profilo che ritrae la sua splendida figlia, il volto illuminato da un radioso sorriso mentre prende il sole. Il tutto è stato accompagnato da una meravigliosa dedica: “La mia splendida Ylenia con Muffy, molto tempo fa e in un posto lontano, quando ancora le estati erano lunghe e felici”.

L’anno scorso durante una puntata del Maurizio Costanzo Show la cantante ha rivelato che continua a condividere foto della ragazza nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e fornire informazioni sulla sua scomparsa. “Ylenia è scomparsa la notte del 31 dicembre del 1993. Quella notte, quando mi ha chiamato il console di New Orleans ero a Milano. Il 6 gennaio di ogni anno io faccio gli auguri a Ylenia sui social, sperando che lei possa leggermi. Anche per questo io voglio che circoli la sua foto sui social, così può capitare a qualcuno di trovarla per strada, qualora abbia perso la memoria”.

Anche Albano dal canto suo ha voluto raccontare come ha affrontato il dolore derivato dalla perdita di Ylenia. Infatti in diretta ad Io e Te aveva infatti spiegato: “Il mio rapporto con Dio è eccezionale. C’è stato un periodo in cui ho preso le distanze, ossia negli anni terribili della mia esistenza. Sembrava che tutto andasse contro di me: il matrimonio che andava in aria, la figlia che si era persa, tutta una serie di cose, ma ad oggi tra me e Lui è tutto ok“.

