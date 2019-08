L’influencer Taylor Mega e l’ex gieffina Erica Piemonte sono sempre più vicine, il web si chiede se dietro non ci sia qualcosa di più

Taylor Mega, l’influencer più pagata al mondo, e l’ex gieffina Erica Piamonte, si sono conosciute nell’ultima edizione del Grande Fratello, nella quale la bombastica influencer era approdata come ospite.

Erica all’interno della casa era stata inizialmente attratta dal modello Gennaro Lilio, capitolato però ai piedi della De Andrè, per poi stringere un legame fatto di attrazione fisica con Gaetano, relazione terminata quando i due uscirono dalla casa. Una volta fuori su Instagram erano apparse delle foto tra lei e Gianmarco Onestini, lasciando trapelare l’inizio di una frequentazione, anche questa terminata da li a poco.

Ecco allora che Erica inizia a postare sul suo account foto insieme a Taylor. Tra le due era stato amore a prima vista in casa, tanto che, appena uscite dal programma, iniziarono a frequentarsi in maniera assidua, postando foto da diverse parti del mondo.

Ultimamente però le foto tra le due si stanno facendo sempre più ‘intime’, come lo scatto che vi abbiamo proposto ad inizio articolo, tratto da una stories pubblicata qualche giorno fa dalla stessa influencer. La storia mostrava Erica intenta in uno spogliarello sexy, prima di buttarsi nella doccia della loro stanza in un albergo di lusso in Sicilia. La storia ha fatto scalpore tra il popolo del web, tanto che questo si domanda se tra loro ci sia più che un’amicizia.

Le foto che hanno fatto sorgere il dubbio tra i follower sono quelle che vi proponiamo qui in basso. Voi, cosa ne pensate?

