Giulio Golia rifiuta un selfie ai funerali di Nadia Toffa – VIDEO

Giulio Golia, ai funerali per l’amica Nadia Toffa, ha dimostrato tutta la sua sensibilità: fermato da ua signora per un selfie, si è rifiutato.

Giulio Golia per molti anni è stato compagno di lavoro, riunioni, litigate e abbracci con Nadia Toffa. Ecco perché nel giorno dei suoi funerali, quando una signora si è avvicinata per fare un “selfie veloce”, come lo ha chiamato lei, Giulio ha detto no. Lo ha fatto in maniera educata, scuotendo il capo per fare capire che ci sono mille occasioni, ma quella proprio no.

LEGGI ANCHE: Nadia Toffa, Le Iene contro i vip: “Nessuno ai funerali”

Cosa pensava lo storico inviato de ‘Le Iene’, l’aveva detto solo qualche ora prima: “Per me era una sorella, come aver perso una sorella. Io e lei abbiamo condiviso tante cose insieme. Entrambi abbiamo scelto di essere dalle parte dei più deboli”, aveva scritto su Instagram.

