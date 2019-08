Un seno prosperoso mette in difficoltà molte donne nella scelta dell’ outfit. Seguiamo alcuni consigli per un look perfetto e adatto Fonte: Istock-Photos Avere il seno prosperoso per molte donne è un piacere, per altre diventa un peso soprattutto nella scelta dell’ outfit. Spesso è bene valorizzarlo con l’abbigliamento giusto, ma altre volte si preferirebbe ovviare avendo una taglia discreta. E’ da precisare che avere un seno prosperoso non è un difetto, ma sono tante le donne che tendono a coprirlo con pashmine, o con altri accessori perchè pensano di essere sfacciate mettendolo in evidenza. Sicuramente chi ha il seno abbondante deve porre più attenzione a scegliere l’abbigliamento più adatto, in modo da essere sempre elegante, sensuale e non volgare. Scopriamo l’abbigliamento adatto da indossare.

Seno prosperoso: alcuni consigli utili

Vestiti (Istock)

Scopriamo alcuni consigli “tecnici” per la scelta dell’abbigliamento giusto da scegliere. I tessuti da preferire devono essere morbidi, che non delineano troppo come: cashmere, lana, cotone e jersey. I colori da preferire sono quelli scuri perchè mettono meno in evidenza il seno e soprattutto bisogna stare attente ai tessuti con stampe, perchè a volte possono amplificare le forme in modo eccessivo. Di seguito riportiamo alcuni outfit da prediligere per non valorizzare il seno prosperoso.

