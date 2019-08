Il metabolismo lento è un problema che colpisce moltissime persone. Ma esiste una dieta utile per risvegliare il consumo energetico

Sono diversi i fattori che incidono sul metabolismo lento. A cominciare dall’alimentazione perché esistono cibi più facili e rapidi di digerire rispetto ad altri. Ad esempio i carboidrati vengono digeriti molto velocemente, i lipidi richiedono tempi più lunghi, esattamente come le proteine.

L‘attività fisica è essenziale per accelerare i processi metabolici. Quindi una vita troppo sedentaria permette ai lipidi di accumularsi, provocando i classici rotolini. Inoltre gli uomini hanno un metabolismo circa il 7% più veloce rispetto alle donne. E le persone longilinee vantano un metabolismo certamente più veloce rispetto a quello delle persone di statura piccola.

Ad incidere sulla velocità o meno di digestione sono anche altri fattori. Come la genetica, che non si può assolutamente modificare. Come le concentrazioni ormonali, variabili a seconda delle varie fasi della vita, l’età perché dopo i trent’anni il metabolismo rallenta in maniera sempre più evidente. E infine i fattori climatici: in estate è più facile dimagrire rispetto all’inverno.

Metabolismo lento, cosa inserire nella dieta quotidiana

Cosa fare quindi se il metabolismo rallenta troppo e ci fa ingrassare? Non esiste una dieta vera e propria per il metabolismo, ma ci sono buone abitudini da mantenere. Mangiate poco e spesso, in modo da immagazzinare meno calorie tutte insieme, facilitando la digestione. Ma ricordatevi di mangiare, il digiuno fa male allo stesso modo.

Bevete molto, perché la giusta idratazione dell’organismo aiuta ad eliminare tutte le tossine accumulate, attivando nella maniera giusta i processi metabolici. Particolarmente indicate sono le bevande a base di limone. Date la preferenza a pasti iperproteici, per aumentare il tasso metabolico fino al 30%. Quindi carni bianche magre, legumi e cereali integrali sono perfetti.

I cibi tipici della dieta mediterranea sono ideali per accelerare il metabolismo. In particolare le verdure crude, come le carote, il sedano e il cetriolo. Si tratta di alimenti privi di calorie, ma ricchissimi di fibre. Il pompelmo contiene molte fibre e poco zucchero, il cocomero, carico di acqua e povero di zuccheri, idrata il tuo corpo e aiuta a dimagrire.

Il caffè aiuta a non sentire continuamente il desiderio di mangiare, l’insalata prima del pasto dà sazietà impedendo di consumare alimenti più calorici. Il thè verde invece aiuta l’organismo a depurarsi e a perdere peso, il peperoncino grazie alla capsaicina diminuisce la sensazione di fame e fa bene al cuore.

