Oggi si sono tenuti i funerali di Nadia Toffa. Il caloroso addio della gente.

È stato un funerale carico di commozione quello di Nadia Toffa. La gente gremita dentro e fuori dalla Chiesa ha seguito ogni passo con attenzione, salutandola con un applauso interminabile ed in grado di trasmettere l’amore per la sua persona e per ciò che ha rappresentato. L’ultimo saluto della gente è stato un “ciao guerriera” espresso con il cuore sentito all’unanimità.

Ciao Nadia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI