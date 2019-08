Una vera delizia stiva, questa torta fredda al cioccolato. Si prepara in poco tempo, piacerà a tutta la famiglia agli amici, non dovete nemmeno infornala. Insomma, una goduria.

Nelle calde giornate di etste abbiamo solo voglia di cose fresche, questo vale anche per i dolci , amiamo così quelli che non ci fanno aprire il forno. Ecco così un ottima torta fredda al cioccolato vista da fuori può sembrare tanto gustosa quanto complicata. In verità, basta provar a prepararla per capire che si tratta di una ricetta semplice. Rispettando una serie di passaggi otterrete un risultato gustosissimo per un dolce che si realizza davvero in poco tempo. E il risultato sarà un trionfo di sapori in bocca.

Gli ingredienti per la torta fredda al cioccolato sono pochi quindi è anche un dolce da risparmio. Occhio però alla qualità della materia prima, è sempre quella a fare la differenza. Alla fine avrete una vera delizia per la bocca.

Se vuoi restare aggiornato sulla categoria cucina, ricette e come preparare squisiti pranzi o cene clicca qui!

Torta fredda al cioccolato – ricetta

Ingredienti:

400 ml di panna

200 g di cioccolato fondente

300 g di ricotta

140 ml di latte

4 cucchiai di zucchero

gocce di cioccolato fondente

Preparazione:

Sciogliete il cioccolato insieme al latte e poi lasciate raffreddare. Il risultato finale deve essere quello di un composto morbido liquido. Se risulta troppo denso nessun problema, potete allungare con un po’ d’acqua.

Fate raffreddare il cioccolato e montate la panna insieme alla ricotta e lo zucchero (ma quest’ultimo è facoltativo, potete anche non metterlo per rendere il dolce meno calorico). Quasi alla fine aggiungete anche il cioccolato. Quando il composto è sodo, sarà pronto. Non andate avanti a montare perché altrimenti il composto diventerà troppo morbido per realizzare la torta fredda al cioccolato.

Aggiungete alla fine le gocce di cioccolato e mescolate con una spatola da dolci. Versate il composto in una tortiera da 22 centimetri di diametro. Aggiungete un superficie altre gocce di cioccolato e mettete in freezer per almeno 30-40 minuti se pensate di servirla subito. Altrimenti può star molto di più. Ma ricordatevi di toglierla dal freezer almeno mezz’ora prima dl servizio.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI